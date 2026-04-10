Ζελένσκι: «Η Ουκρανία κατέρριψε drones ιρανικής σχεδίασης σε χώρες της Μέσης Ανατολής»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα (10/4) ότι ουκρανικό στρατιωτικό drone κατέρριψε ιρανικής σχεδίασης drones Shahed σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν.

Ο Ζελένσκι έκανε αυτήν την πρώτη του δημόσια παραδοχή των επιχειρήσεων σε δηλώσεις του που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

«Δεν επρόκειτο για εκπαιδευτική αποστολή ή ασκήσεις, αλλά για υποστήριξη στην οικοδόμηση ενός σύγχρονου συστήματος αεράμυνας που μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Η Ουκρανία συμμετείχε στις αμυντικές επιχειρήσεις πριν επιτευχθεί η προσωρινή εκεχειρία στη Μέση Ανατολή μεταξύ του Ιράν, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ αυτή την εβδομάδα.

Ο Ζελένσκι δεν κατονόμασε τις εμπλεκόμενες χώρες, αλλά είπε ότι το ουκρανικό προσωπικό επιχειρούσε σε διάφορα έθνη, βοηθώντας στην ενίσχυση των συστημάτων αεράμυνας. Προηγουμένως είχε δηλώσει ότι 228 Ουκρανοί εμπειρογνώμονες αναπτύχθηκαν στην περιοχή. Σε αντάλλαγμα, η Ουκρανία λαμβάνει όπλα για την προστασία των ενεργειακών υποδομών της, μαζί με πετρέλαιο, ντίζελ και, σε ορισμένες περιπτώσεις, οικονομικές διευθετήσεις, είπε.

Με βοήθεια ειδικών η αναχαίτιση των drones

Σε δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν στο Telegram την Παρασκευή 10 Απριλίου, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι Ουκρανοί ειδικοί, μεταξύ των οποίων εμπειρογνώμονες σε θέματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ηλεκτρονικού πολέμου, είχαν προσφέρει υποστήριξη σε πολλές χώρες.

Νωρίτερα, στα μέσα Μαρτίου, είχε δηλώσει ότι είχαν ήδη αποσταλεί 201 ειδικοί, ενώ άλλοι 34 ήταν «έτοιμοι» να αναχωρήσουν.



