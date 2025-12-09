Νέο μήνυμα Ζελένσκι: «Η Ουκρανία είναι έτοιμη για εκλογές μέσα στις επόμενες 60 με 90 μέρες»

Η Ουκρανία, σύμφωνα με τη νέα δήλωση του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα μπορούσε να είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές κατά τη διάρκεια του πλήρους πολέμου της Ρωσίας, εάν οι ΗΠΑ και οι ευρωπαίοι εταίροι συμβάλουν στη διασφάλιση της ασφάλειας.

«Ζητώ τώρα, και το δηλώνω ανοιχτά, από τις ΗΠΑ να με βοηθήσουν. Μαζί με τους ευρωπαίους εταίρους μας, μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια που απαιτείται για τη διεξαγωγή εκλογών. Αν αυτό συμβεί, η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Προσωπικά, έχω τη βούληση και την ετοιμότητα για αυτό». Ο Ζελένσκι, σύμφωνα με το kyivindependent.com προέτρεψε τους νομοθέτες να συντάξουν νομοθετικές προτάσεις που θα επιτρέπουν αλλαγές στον εκλογικό νόμο κατά τη διάρκεια του στρατιωτικού νόμου.

Προθεσμία Τραμπ σε Ζελένσκι για να απαντήσει στη συμφωνία

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο στον Ουκρανό πρόεδρο για να αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ που θα βάλει τέλος στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο ίδιος φέρεται να έδωσε διάστημα «ημερών» στον Ουκρανό Πρόεδρο προκειμένου να απαντήσει στην αμερικανική ειρηνευτική συμφωνία, όπως γνωστοποίησαν σήμερα οι Financial Times, λίγες ώρες αφού , ο Βολοντίμρ Ζελένσκι δήλωσε, ότι θα παρουσιάσει νέα αντιπρόταση στις ΗΠΑ.

Το σχέδιο των ΗΠΑ μεταξύ άλλων απαιτεί η Ουκρανία να αποδεχτεί εδαφικές απώλειες σε αντάλλαγμα για απροσδιόριστες εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ.

Ζελένσκι: Ζήτησε χρόνο από τους Αμερικανούς Απεσταλμένους

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είπε στους Ευρωπαίους ομολόγους του ότι, κατά τη διάρκεια μιας δίωρης τηλεφωνικής συνομιλίας το Σάββατο, δέχτηκε πιέσεις από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, Τζάρετ Κούσνερ, να λάβει μια γρήγορη απόφαση. Ένα πρόσωπο με γνώση του χρονοδιαγράμματος που προτάθηκε στο Κίεβο είπε ότι ο Τραμπ ελπίζει να επιτευχθεί συμφωνία «μέχρι τα Χριστούγεννα».

Ο Ζελένσκι, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, είπε στους αμερικανούς απεσταλμένους ότι χρειαζόταν χρόνο για να συμβουλευτεί άλλους ευρωπαίους συμμάχους πριν απαντήσει στην πρόταση της Ουάσιγκτον, η οποία, όπως φοβάται το Κίεβο, θα μπορούσε να διαρρήξει την ενότητα της Δύσης αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν χωρίς την υποστήριξη της Ευρώπης

Ένας από τους δυτικούς αξιωματούχους περιέγραψε την ουκρανική πλευρά ως εγκλωβισμένη μεταξύ απαιτήσεων για εδάφη που δεν μπορεί να αποδεχτεί και μιας αμερικανικής πλευράς που δεν μπορεί να απορρίψει. «Για να είμαι ειλικρινής, οι Αμερικανοί αναζητούν σήμερα έναν συμβιβασμό», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους σε μια ενημέρωση μέσω WhatsApp το βράδυ της Δευτέρας.

Τραμπ: Η συνέντευξη για την Ουκρανία στο Politico

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Politico εχθές Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν είχε ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για τον Ζελένσκι να συμφωνήσει σε μια συμφωνία. «Λοιπόν, θα πρέπει να πάρει την απόφαση και να αρχίσει να δέχεται τα πράγματα... γιατί χάνει», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για τον Ουκρανό ομόλογό του.

Τους τελευταίους μήνες, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας και σημειώνουν σταθερά — αν και με μεγάλο κόστος — κέρδη στο πεδίο της μάχης στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Στην περιοχή του Ντόνετσκ, την οποία η Ρωσία και οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία να παραχωρήσει ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, οι δυνάμεις της Μόσχας έχουν καταλάβει μεγάλο μέρος του στρατηγικού οχυρού του Ποκρόβσκ και απειλούν να περικυκλώσουν την δορυφορική πόλη Μυρνοχράντ — που σημαίνει πόλη της ειρήνης.

Η απώλεια αυτών των πόλεων θα ήταν ένα πλήγμα για το ηθικό του Κιέβου και θα έδινε στο Κρεμλίνο μια πιθανή βάση εκτόξευσης για να χτυπήσει βαθύτερα στην περιοχή. Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στην FT ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ισχυρίστηκε ψευδώς ότι κατέλαβε πλήρως τις πόλεις, σε μια προσπάθεια να πείσει τον Τραμπ ότι ο ρωσικός στρατός δεν μπορεί να σταματήσει.

Στην δήλωσή του την Τρίτη το βράδυ, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι μια πραγματική ειρηνευτική συμφωνία εξακολουθεί να εξαρτάται από την αποδοχή της χώρας που ευθύνεται για την έναρξη του μεγαλύτερου πολέμου στην Ευρώπη από το 1945.

«Και όπως σωστά σημειώνουν οι εταίροι μας στις διαπραγματευτικές ομάδες, όλα εξαρτώνται από το αν η Ρωσία είναι έτοιμη να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να σταματήσει την αιματοχυσία και να αποτρέψει την επανάληψη του πολέμου», είπε.