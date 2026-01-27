Ζελένσκι: «Η Ουκρανία πρέπει να ενταχθεί στην ΕΕ μέχρι το 2027»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε πως μέχρι το 2027 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι το Κίεβο αντιλαμβάνεται την ένταξη στην Ενωση ως μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας για την χώρα του.
«Για τον λόγο αυτό μιλάμε για μία συγκεκριμένη χρονολογία -το 2027- και υπολογίζουμε στους εταίρους για την υποστήριξη της θέσης μας», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο ουκρανός πρόεδρος έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ.
