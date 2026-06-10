Ζελένσκι: Καίρια ουκρανικά πλήγματα σε ρωσική πολεμική βιομηχανία και διυλιστήριο

Η Ουκρανία χτύπησε πολεμική βιομηχανία στο Τσιμπαξάρι με ουκρανικούς πυραύλους ⁠cruise Flamingo χθες (9/6), καθώς και διυλιστήριο πετρελαίου στο Κουιμπίσεφ, στην περιοχή της Σαμάρα, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Έγραψε συγκεκριμένα: «Συνεχίζουμε να επιβάλλουμε τις ουκρανικές κυρώσεις μεγάλης εμβέλειας κατά ρωσικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Ειδικότερα, τη νύχτα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν στρατιωτικό εργοστάσιο, το οποίο προμηθεύει τον στρατό των κατακτητών με εξαρτήματα για drones και πυραύλους».

Ζελένσκι: «Χρυσές» επενδύσεις στην άμυνα

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν επίσης δύο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή Βλαντίμιρ, πρόσθεσε με ανάρτησή του στο Telegram ο ουκρανός πρόεδρος.

Ταυτόχρονα, το στρατιωτικό επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν το τάνκερ West Horizon του σκιώδους ρωσικού στόλου στην Μαύρη Θάλασσα.

Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας υπερψήφισε τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2026 ανοίγοντας τον δρόμο για αμυντικές δαπάνες σε ύψος ρεκόρ.

Το νομοσχέδιο υπερψηφίσθηκε από 242 βουλευτές (η απαιτούμενη πλειοψηφία ήταν 226). Ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός προβλέπει δαπάνες ύψους 1,56 τρισεκατομμυρίου χρίβνια (34,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων) για την άμυνα και την ασφάλεια.