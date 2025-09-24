Ζελένσκι: «Το να σταματήσουμε τον Πουτίν είναι φθηνότερο από έναν παγκόσμιο αγώνα εξοπλισμών»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τοποθετήθηκε σήμερα από το βήμα της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και στάθηκε, μεταξύ άλλων, στην «κούρσα των εξοπλισμών» και πως το «να σταματήσεις τον Πούτιν είναι φθηνότερο».

«Το να σταματήσουμε τον Πούτιν είναι φθηνότερο από έναν παγκόσμιο αγώνα εξοπλισμών» ανέφερε χαρακτηριστικά. Τα γεγονότα είναι απλά, λέει – «το να σταματήσουμε τον Πούτιν τώρα είναι φθηνότερο» από το να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τα λιμάνια ή τα πλοία του κόσμου αργότερα.

Είναι ευκολότερο από έναν παγκόσμιο αγώνα εξοπλισμών, προσθέτει.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Τι είπε για τη Ρωσία

«Ο κόσμος συνεχίζει να πεθαίνει κάθε βδομάδα. Η Ρωσία έχει απαγάγει χιλιάδες παιδιά, κάποια από τα οποία έχουμε καταφέρει να φέρουμε πίσω. Αλλά πόσο καιρό θα μας πάρει για να τους φέρουμε όλους πίσω;», διερωτήθηκε.

«Μόνο εμείς μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλειά μας». Με ρεαλιστικό τόνο, προειδοποιεί τη Γενική Συνέλευση ότι μόνο η δύναμη μπορεί να εγγυηθεί την ειρήνη. «Δεν υπάρχουν εγγυήσεις ασφάλειας, εκτός από τους φίλους με όπλα», λέει ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Αν μια χώρα επιθυμεί την ειρήνη, πρέπει να συνεχίσει να επενδύει στα όπλα… τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει», λέει.

Για τις ρωσικές απειλές κατά της Πολωνίας, της Εσθονίας και της Μολδαβίας

Ο Ζελένσκι λέει ότι η Ρωσία δεν έχει σταματήσει τους βομβαρδισμούς, ακόμη και σε περιοχές κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ο Ζελένσκι σημειώνει ότι «ακόμη και το να είσαι μέλος μιας μακροχρόνιας στρατιωτικής συμμαχίας [ΝΑΤΟ] δεν σημαίνει αυτόματα ότι είσαι ασφαλής», αναφερόμενος στις επιθέσεις της Ρωσίας στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και της Εσθονίας.

Υπενθυμίζει ότι μόλις πρόσφατα, 19 απλά ρωσικά drones εισέβαλαν στον πολωνικό εναέριο χώρο και μόνο τέσσερα από αυτά καταρρίφθηκαν.

Ο Ζελένσκι λέει επίσης ότι η Εσθονία αναγκάστηκε να συγκαλέσει την πρώτη της συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ λόγω των επιθέσεων της Ρωσίας.

Προσθέτει ότι και η Μολδαβία είναι ευάλωτη στη ρωσική επιρροή και ότι η παγκόσμια αντίδραση δεν είναι επαρκής.

