Ζελένσκι: «Νόμιμος στόχος οι ρωσικές ενεργειακές υποδομές»

Οι ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας αποτελούν νόμιμο στόχο για τα ουκρανικά πλήγματα, καθώς ο ενεργειακός τομέας αποτελεί βασική πηγή εσόδων για την παραγωγή ρωσικών όπλων, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
«Δεν έχουμε να επιλέξουμε αν θα βομβαρδίσουμε έναν στρατιωτικό στόχο ή την ενέργεια. Αυτός (ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν) πουλάει αυτή την ενέργεια. Πουλάει πετρέλαιο. Έτσι, είναι η ενέργεια ή είναι ένας στρατιωτικός στόχος; Ειλικρινά είναι το ίδιο πράγμα», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.
«Είτε κατασκευάζουμε όπλα και βομβαρδίζουμε τα όπλα τους είτε βομβαρδίζουμε την πηγή των χρημάτων τους που πολλαπλασιάζονται. Και η πηγή είναι ο ενεργειακός τομέας τους… Όλα αυτά είναι ένας νόμιμος στόχος για εμάς», πρόσθεσε.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.