Ζελένσκι: «Ουκρανία και ΗΠΑ θα συζητήσουν τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της χώρας»

Σε νέες δηλώσεις προχώρησε ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τονίζοντας ότι Ουκρανοί αξιωματούχοι θα συνομιλήσουν σήμερα, Τετάρτη (10/12) με Αμερικανούς ομολόγους τους, προκειμένου να αναλυθούν θέματα μεταπολεμικής ανοικοδόμησης και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Οι συζητήσεις αυτές θα γίνουν στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την επίτευξη ειρήνης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης πως το ευρύτερο πλαίσιο 20 σημείων για ένα ειρηνευτικό σχέδιο πρόκειται να παραδοθεί στις ΗΠΑ στο εγγύς μέλλον.

Xθες, Τρίτη (10/12) ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι εξέδωσε νέο μήνυμα πως η Ουκρανία θα μπορούσε να είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές κατά τη διάρκεια του πλήρους πολέμου της Ρωσίας, εάν οι ΗΠΑ και οι ευρωπαίοι εταίροι συμβάλουν στη διασφάλιση της ασφάλειας.

«Ζητώ τώρα, και το δηλώνω ανοιχτά, από τις ΗΠΑ να με βοηθήσουν. Μαζί με τους ευρωπαίους εταίρους μας, μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια που απαιτείται για τη διεξαγωγή εκλογών. Αν αυτό συμβεί, η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Προσωπικά, έχω τη βούληση και την ετοιμότητα για αυτό». Ο Ζελένσκι, σύμφωνα με το kyivindependent.com προέτρεψε τους νομοθέτες να συντάξουν νομοθετικές προτάσεις που θα επιτρέπουν αλλαγές στον εκλογικό νόμο κατά τη διάρκεια του στρατιωτικού νόμου.

To τελεσίγραφο του Τραμπ

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο στον Ουκρανό πρόεδρο για να αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ που θα βάλει τέλος στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, οπώς γνωστοποίησαν οι Financial Times.

Ο ίδιος φέρεται να έδωσε διάστημα «ημερών» στον Ουκρανό Πρόεδρο προκειμένου να απαντήσει στην αμερικανική ειρηνευτική συμφωνία, λίγες ώρες αφού, ο Βολοντίμρ Ζελένσκι δήλωσε, ότι θα παρουσιάσει νέα αντιπρόταση στις ΗΠΑ.

Το σχέδιο των ΗΠΑ μεταξύ άλλων απαιτεί η Ουκρανία να αποδεχτεί εδαφικές απώλειες σε αντάλλαγμα για απροσδιόριστες εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ.