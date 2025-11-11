Ζελένσκι: Στη Χερσώνα μετά από 3 χρόνια - «Προετοιμάζουμε μέτρα άμυνας για την πόλη»

Στη πόλη της Χερσώνας, λίγα μόλις χιλιόμετρα από μέτωπο του ρωσο-ουκρανικού πολέμου, βρέθηκε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων το 2022, όταν ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Η Χερσώνα βρίσκεται υπό συνεχή πίεση, με συχνούς βομβαρδισμούς και επιθέσεις από μη επανδρωμένα αεροσκάφη καθώς πολύ κοντά βρίσκονται ρωσικές θέσεις, ακριβώς στην απέναντι όχθη του ποταμού Δνείπερου.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δημοσίευσε φωτογραφία με την ταμπέλα της πόλης αλλά και βίντεο στο οποίο ανακοίνωσε πως «Προετοιμάζουμε αποφάσεις που θα ενισχύσουν τη Χερσώνα».
Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται να συναντηθεί με τοπικούς αξιωματούχους και στρατιωτικούς για να συζητήσουν μέτρα ενίσχυσης της άμυνας της πόλης, η οποία αντιμετωπίζει ολοένα μεγαλύτερη απειλή από ρωσικές επιθέσεις με μικρά drones.
Παράλληλα, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, η προσωρινή εκεχειρία κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια ολοκληρώθηκε, καθώς αποκαταστάθηκαν και οι δύο γραμμές ενεργειακού εφοδιασμού, σύμφωνα με δήλωση της εκπροσώπου του σταθμού, Γεβγκελίνα Γιασίνα.
