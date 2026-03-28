Μενού

Ζελένσκι: «Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε με τα ΗΑΕ για την άμυνα και την ασφάλεια»

Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι Ουκρανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατέληξαν σε συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

Reader symbol
Newsroom
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι | EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF/ΑΠΕ-ΜΠΕ
  • Α-
  • Α+

Η Ουκρανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατέληξαν σε συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας με αφορμή τα σοβαρά χτυπήματα ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) στην περιοχή, δήλωσε σήμερα, Σάββατο 28 Μαρτίου ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ίδιος σημείωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι πραγματοποίησε συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΑΕ, τον σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν, και ότι οι δύο ηγέτες «συμφώνησαν να συνεργαστούν στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Οι ομάδες μας θα οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες».

«Για όλα τα φυσιολογικά κράτη, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η σταθερότητα και η προστασία ζωών απέναντι στις σημερινές απειλές. Η Ουκρανία διαθέτει σχετική τεχνογνωσία στον τομέα αυτόν», πρόσθεσε ο Ουκρανός ηγέτης.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ