Ζελένσκι: «Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε με τα ΗΑΕ για την άμυνα και την ασφάλεια»

Η Ουκρανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατέληξαν σε συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας με αφορμή τα σοβαρά χτυπήματα ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) στην περιοχή, δήλωσε σήμερα, Σάββατο 28 Μαρτίου ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ίδιος σημείωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι πραγματοποίησε συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΑΕ, τον σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν, και ότι οι δύο ηγέτες «συμφώνησαν να συνεργαστούν στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Οι ομάδες μας θα οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες».

«Για όλα τα φυσιολογικά κράτη, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η σταθερότητα και η προστασία ζωών απέναντι στις σημερινές απειλές. Η Ουκρανία διαθέτει σχετική τεχνογνωσία στον τομέα αυτόν», πρόσθεσε ο Ουκρανός ηγέτης.