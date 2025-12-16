Ζελένσκι: Τελικά είναι fake το βίντεο του από το Κουπιάνσκ; - «Πήγα για να δείξω ότι ο Πούτιν λέει ψέματα»

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι έχει καταλάβει το Κουπιάνσκ, πόλη στρατηγικής σημασίας, τη στιγμή που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανήρτησε βίντεο προκειμένου να διαψεύσει τα ρωσικά στρατεύματα.

«Πήγα προσωπικά στο Κουπιάνσκ για να δείξω στον κόσμο ότι ο Πούτιν λέει ψέματα» είπε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ομιλία του σήμερα (16/12).

Μάλιστα, στο βίντεο ο Ουκρανός Πρόεδρος ανέφερε ότι συνάντησε και συνεχάρη τους ουκρανούς στρατιώτες: «Ευχαριστώ κάθε μονάδα, όλους όσοι πολεμούν εδώ, και όλους όσοι καταστρέφουν τον κατακτητή» είπε χαρακτηριστικά.

Ζελένσκι: Κατηγορίες για ψεύτικο βίντεο

Πολλοί κατηγόρησαν τον Ζελένσκι για fake βίντεο. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Strana», αμφισβητείται το αν ο Ζελένσκι πήγε όντως εκείνη την ημερομηνία στην πόλη.

Today, I am in the Kupyansk sector, with our warriors who are getting the job done for Ukraine here.



The Russians kept going on about Kupyansk – the reality speaks for itself. I visited our troops and congratulated them. Thank you to each and every warrior! I am proud of you!… pic.twitter.com/kraYEBSSai — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 12, 2025

Γυναίκες στρατιωτικοί επεσήμαναν ότι η εικόνα από το Κουπιάνσκ από την ημέρα που αναφέρεται ο Ουκρανός Πρόεδρος είναι πολύ διαφορετική από την κατάσταση στην οποία όντως βρισκόταν κατά την ηχογράφηση του βίντεο.

«Ο Ζελένσκι κατέγραψε το βίντεο όχι την Παρασκευή, αλλά νωρίτερα», σημειώνει η εφημερίδα.