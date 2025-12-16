Μενού

Ζελένσκι: Τελικά είναι fake το βίντεο του από το Κουπιάνσκ; - «Πήγα για να δείξω ότι ο Πούτιν λέει ψέματα»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανήρτησε βίντεο από το Κουπιάνσκ προκειμένου να διαψεύσει τα όσα είπαν τα ρωσικά στρατεύματα. Ωστόσο, κατηγορείται για ψευδή ανάρτηση.

Ζελένσκι
Το βίντεο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το Κουπιάνσκ | Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський@x
Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι έχει καταλάβει το Κουπιάνσκ, πόλη στρατηγικής σημασίας, τη στιγμή που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανήρτησε βίντεο προκειμένου να διαψεύσει τα ρωσικά στρατεύματα. 

«Πήγα προσωπικά στο Κουπιάνσκ για να δείξω στον κόσμο ότι ο Πούτιν λέει ψέματα» είπε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ομιλία του σήμερα (16/12).

Μάλιστα, στο βίντεο ο Ουκρανός Πρόεδρος  ανέφερε ότι συνάντησε και συνεχάρη τους ουκρανούς στρατιώτες: «Ευχαριστώ κάθε μονάδα, όλους όσοι πολεμούν εδώ, και όλους όσοι καταστρέφουν τον κατακτητή» είπε χαρακτηριστικά.

Ζελένσκι: Κατηγορίες για ψεύτικο βίντεο 

Πολλοί κατηγόρησαν τον Ζελένσκι για fake βίντεο. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Strana», αμφισβητείται το αν ο Ζελένσκι πήγε όντως εκείνη την ημερομηνία στην πόλη. 

Γυναίκες στρατιωτικοί επεσήμαναν ότι η εικόνα από το Κουπιάνσκ από την ημέρα που αναφέρεται ο Ουκρανός Πρόεδρος είναι πολύ διαφορετική από την κατάσταση στην οποία όντως βρισκόταν κατά την ηχογράφηση του βίντεο.

«Ο Ζελένσκι κατέγραψε το βίντεο όχι την Παρασκευή, αλλά νωρίτερα», σημειώνει η εφημερίδα.

