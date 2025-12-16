Ζελένσκι: Τελικά είναι fake το βίντεο του από το Κουπιάνσκ; - «Πήγα για να δείξω ότι ο Πούτιν λέει ψέματα»

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι έχει καταλάβει το Κουπιάνσκ, πόλη στρατηγικής σημασίας, τη στιγμή που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανήρτησε βίντεο προκειμένου να διαψεύσει τα ρωσικά στρατεύματα.
«Πήγα προσωπικά στο Κουπιάνσκ για να δείξω στον κόσμο ότι ο Πούτιν λέει ψέματα» είπε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ομιλία του σήμερα (16/12).
Μάλιστα, στο βίντεο ο Ουκρανός Πρόεδρος ανέφερε ότι συνάντησε και συνεχάρη τους ουκρανούς στρατιώτες: «Ευχαριστώ κάθε μονάδα, όλους όσοι πολεμούν εδώ, και όλους όσοι καταστρέφουν τον κατακτητή» είπε χαρακτηριστικά.
Ζελένσκι: Κατηγορίες για ψεύτικο βίντεο
Πολλοί κατηγόρησαν τον Ζελένσκι για fake βίντεο. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Strana», αμφισβητείται το αν ο Ζελένσκι πήγε όντως εκείνη την ημερομηνία στην πόλη.
Γυναίκες στρατιωτικοί επεσήμαναν ότι η εικόνα από το Κουπιάνσκ από την ημέρα που αναφέρεται ο Ουκρανός Πρόεδρος είναι πολύ διαφορετική από την κατάσταση στην οποία όντως βρισκόταν κατά την ηχογράφηση του βίντεο.
«Ο Ζελένσκι κατέγραψε το βίντεο όχι την Παρασκευή, αλλά νωρίτερα», σημειώνει η εφημερίδα.
- «Πιθανόν βαλτοί αυτοί που διακινούν τις φήμες»: Η θέση του γνωστού τραγουδιστή περί ασέλγειας
- Όχι, η Μελόνι δεν κοιτάει αεροπλάνο αλλά τον πανύψηλο πρόεδρο της Μοζαμβίκης
- Λιάγκας για πασίγνωστο τραγουδιστή: «Δεν είναι ο Ρόκκος σίγουρα - Δεν θα παίξω την κολοκυθιά»
- Από περιτονίτιδα πέθανε ο 43χρονος που χτύπησε γιατρό και κατέληξε - Τι αναφέρουν πληροφορίες του Reader
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.