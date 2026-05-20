«Ζητείται αστροναύτης, χωρίς προϋπηρεσία»: Η συγκλονιστική ιστορία της πρώτης Βρετανίδας που πήγε στο διάστημα

Συμπληρώνονται φέτος 35 χρόνια από τη στιγμή που η πρώτη βρετανίδα ταξίδεψε στο διάστημα. Η Helen Sharman ήταν μόλις 27 ετών και εργαζόταν ως επιστήμονας τροφίμων, όταν άκουσε τυχαία μια ραδιοφωνική αγγελία που άλλαξε τη ζωή της: «Ζητείται αστροναύτης. Δεν απαιτείται προϋπηρεσία».

Η αγγελία αφορούσε το Project Juno, μια κοινή βρετανοσοβιετική αποστολή με εμπορικό χαρακτήρα, που στόχο είχε να στείλει έναν Βρετανό στον διαστημικό σταθμό Mir Space Station. Σε μια εποχή που η βρετανική κυβέρνηση δεν είχε ουσιαστική συμμετοχή στην εξερεύνηση του Διαστήματος, αυτή ήταν η μοναδική ευκαιρία για έναν Βρετανό να φτάσει σε τροχιά.

Από τους 13.000 υποψηφίους, επιλέχθηκε η Sharman, η οποία μετακόμισε στη θρυλική «Star City» έξω από τη Moscow, το μυστικό κέντρο εκπαίδευσης των Σοβιετικών κοσμοναυτών. Εκεί πέρασε 18 μήνες εντατικής προετοιμασίας, μαθαίνοντας να ζει και να εργάζεται σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας.

Στις 18 Μαΐου 1991, επιβιβάστηκε στο σοβιετικό διαστημόπλοιο Soyuz TM-12 και ταξίδεψε στο διάστημα. Παρέμεινε οκτώ ημέρες στον Mir, πραγματοποιώντας επιστημονικά πειράματα και γράφοντας ιστορία ως η πρώτη Βρετανίδα αστροναύτης.

Η ίδια έχει περιγράψει εκείνη τη στιγμή ως το σημείο καμπής της ζωής της. «Μετά από αυτό, τίποτα δεν ήταν πια το ίδιο», έχει δηλώσει.

Όπως αναφέρει το BBC, η αποστολή πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα συμβολική περίοδο, λίγους μήνες πριν από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες και τα προβλήματα χρηματοδότησης, το Project Juno αποτέλεσε ένα ισχυρό μήνυμα επιστημονικής συνεργασίας ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σοβιετική Ένωση, σε μια εποχή που ο Ψυχρός Πόλεμος έφτανε στο τέλος του.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής της, η Sharman ανέπτυξε στενές σχέσεις με τους Σοβιετικούς κοσμοναύτες, μεταξύ των οποίων και ο θρυλικός Alexei Leonov, ο πρώτος άνθρωπος που πραγματοποίησε διαστημικό περίπατο. Όπως έχει πει, αυτή η εμπειρία της έδειξε ότι το Διάστημα μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα συνεργασίας και εμπιστοσύνης ανάμεσα σε λαούς και πολιτισμούς.

Σήμερα, 35 χρόνια μετά, η Helen Sharman θυμάται κυρίως τρία πράγματα από το ταξίδι της: την αίσθηση της έλλειψης βαρύτητας, τη βαθιά συντροφικότητα με το πλήρωμά της και τη μοναδική θέα της Γης από το παράθυρο του διαστημικού σταθμού.

«Η συνεργασία στο διάστημα», τονίζει, «είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να γκρεμίζονται τα σύνορα και να χτίζονται σχέσεις εμπιστοσύνης που διαρκούν μια ζωή».