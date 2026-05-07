Στη δημοσιότητα σημείωμα αυτοκτονίας που φέρεται να άφησε ο Επστάιν: «Δεν βρήκαν τίποτα»

Oμοσπονδιακός δικαστής αποσφράγισε την επιστολή αυτοκτονίας που φέρεται να συνέταξε ο Τζέφρι Επστάιν, με το περιεχόμενο του εγγράφου να βλέπει για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας.

Συγκρατούμενός του Επστάιν, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο κελί του στο Μητροπολιτικό Σωφρονιστικό Κέντρο της Νέας Υόρκης, είχε πει ότι είχε βρει το σημείωμα τον Ιούλιο του 2019, όταν ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων είχε κάνει την πρώτη, αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας του.

Το συμβάν αυτό προηγήθηκε κατά μήνες από τη δεύτερη απόπειρα, κατά την οποία πέθανε.

«Με ερευνούσαν για μήνες — ΔΕΝ ΒΡΗΚΑΝ ΤΙΠΟΤΑ!!!» αναφέρει το σημείωμα. «Είναι μια απόλαυση να μπορείς να επιλέξεις την ώρα που θα πεις αντίο. Τι θέλεις να κάνω; Να ξεσπάσω σε κλάματα!! ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ – ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ!!».

BREAKING: Note allegedly written by Epstein before his first suicide attempt has been released after being obtained by the NYT.



“They investigated me for a month - found nothing!!!

So 16 year old charge results.

It is a treat to be able to choose one's time to say goodbye.…

Στο σημείωμα δεν υπάρχει καμία υπογραφή.

Η πρόσβαση στο εν λόγω αρχείο αποσφραγίστηκε ύστερα και από εκτενές δημοσίευμα των New York Times το οποίο περιέγραφε λεπτομερώς την ύπαρξη του στοιχείου. Παράλληλα, το μέσο υπέβαλε αίτηση στο δικαστήριο του Γουάιτ Πλέινς της Νέας Υόρκης για την δημοσίευσή του.

Ο συγκρατούμενος του, κατάδικος για τέσσερις υποθέσεις δολοφονίας, είχε κατηγορηθεί ότι επιτέθηκε στον Επστάιν και όταν εντόπισε το σημείωμα το έδωσε στη νομική του ομάδα ως μέσο υπεράσπισης για τυχόν νέες κατηγορίες σε βάρος του.

Η ομάδα τότε επιστράτευσε ομάδα γραφολόγων για να πιστοποιήσει την ταυτότητα του συγγραφέα, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί εάν τελικά πιστοποιήθηκε ότι ήταν του ατιμασμένου χρηματοοικονομικού συμβούλου.