Ζόχραν Μαμντάνι: Ορκίζεται δήμαρχος της Νέας Υόρκης με δύο τελετές την Πρωτοχρονιά

Ο Ζόχραν Μαμντάνι ορκίζεται δήμαρχος της Νέας Υόρκης με την έλευση του 2026, αλλά οι εορτασμοί θα διαρκέσουν μέχρι την Πρωτοχρονιά.

Όπως αναφέρει το Associated Press, η ομάδα του Μαμντάνι σχεδιάζει δύο ξεχωριστές τελετές ορκωμοσίας την Πέμπτη 1/1/2026.

Τη μικρή ιδιωτική τελετή με την οικογένειά του σε έναν παλιό σταθμό του μετρό γύρω στα μεσάνυχτα θα ακολουθήσει μεγάλη εκδήλωση το απόγευμα που θα περιλαμβάνει ένα δημόσιο πάρτι έξω από το Δημαρχείο.

Καθώς η θητεία του νέου δημάρχου ξεκινά αμέσως με το νέο έτος, είναι συνηθισμένο οι νέοι ηγέτες της πόλης να διοργανώνουν δύο εκδηλώσεις.

Ο απερχόμενος δήμαρχος Έρικ Άνταμς πραγματοποίησε την αρχική ορκωμοσία του στην Τάιμς Σκουέαρ λίγο μετά την περίφημη πτώση της μπάλας, ενώ ο προκάτοχος του Άνταμς, Μπιλ ντε Μπλάσιο, ορκίστηκε για πρώτη φορά στο σπίτι του στο Μπρούκλιν.

Από την πλευρά του, ο Μαμντάνι θα ορκιστεί για πρώτη φορά στον πρώην σταθμό του μετρό City Hall στο Μανχάταν — έναν από τους αρχικούς σταθμούς του υπόγειου σιδηροδρομικού συστήματος της πόλης.

Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίτια Τζέιμς, πολιτική σύμμαχος και αξιοσημείωτη αντίπαλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, θα τελέσει την ορκωμοσία.

Ο παλιός σταθμός City Hall σχεδιάστηκε ως ο κεντρικός σταθμός της πρώτης γραμμής του μετρό της πόλης, αλλά τέθηκε εκτός λειτουργίας το 1945.

Σήμερα, εκτός από τις περιστασιακές ιστορικές ξεναγήσεις, οι ντόπιοι μπορούν συνήθως να τον δουν μόνο αν μείνουν στο τρένο 6 μετά την τελευταία στάση του στο κέντρο της πόλης, όταν κάνει στροφή για να κατευθυνθεί προς τα βόρεια.

Σε μια δήλωση, το γραφείο του Μαμντάνι ανέφερε ότι η επιλογή να ορκιστεί στο σταθμό αντανακλά την «δέσμευσή του προς τους εργαζόμενους που κρατούν την πόλη μας σε λειτουργία κάθε μέρα».

«Όταν ο σταθμός Old City Hall άνοιξε για πρώτη φορά το 1904 — ένας από τους 28 αρχικούς σταθμούς του μετρό της Νέας Υόρκης — ήταν ένα φυσικό μνημείο για μια πόλη που τόλμησε να είναι όμορφη και να χτίσει σπουδαία πράγματα που θα μεταμόρφωναν τη ζωή των εργαζομένων», είπε ο Μαμντάνι.

«Αυτή η φιλοδοξία δεν χρειάζεται να είναι μια ανάμνηση περιορισμένη μόνο στο παρελθόν μας, ούτε πρέπει να είναι απομονωμένη μόνο στα τούνελ κάτω από το Δημαρχείο: θα είναι ο σκοπός της διοίκησης που έχει την τύχη να εξυπηρετεί τους Νεοϋορκέζους από το κτίριο από πάνω», είπε.

Την Πέμπτη το απόγευμα, ο Μαμντάνι θα ορκιστεί ξανά, αυτή τη φορά από τον αμερικανό γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς, έναν από τους πολιτικούς ήρωές του, στα σκαλιά του Δημαρχείου, σε μια τελετή που θα ξεκινήσει στις 1 μ.μ.

Η αμερικανίδα βουλευτής Αλεξάνδρια Οκάσιο-Κορτέζ, μια άλλη πολιτική σύμμαχος του νέου δημάρχου, θα διαβάσει τον εναρκτήριο λόγο.

Η μεταβατική ομάδα του Μαμντάνι σχημάτισε μια επιτροπή ορκωμοσίας που περιλαμβάνει τον ηθοποιό Τζον Τουρτούρο, τον θεατρικό συγγραφέα Κόουλ Εσκόλα και τον συγγραφέα Κόλσον Γουάιτχεντ, καθώς και υποστηρικτές, ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων και συνεργάτες της προεκλογικής εκστρατείας, οι οποίοι «παρείχαν προοπτική, καθοδήγηση και πολιτιστική ευαισθησία» για την τελετή.

Η δημόσια ορκωμοσία θα συνοδεύεται από ένα πάρτι σε όλη την έκταση λεωφόρου Broadway που οδηγεί στο Δημαρχείο. Το γραφείο του Μαμντάνι αναμένει τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων και αναφέρει ότι θα υπάρχουν παραστάσεις, μουσική και διαθρησκευτικά στοιχεία.