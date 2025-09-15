Ζόραν Μαμντάνι: Ο σοσιαλιστής μουσουλμάνος που διεκδικεί τη Νέα Υόρκη και κάνει τον Τραμπ να «αφρίζει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε σήμερα στη Δημοκρατική κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ επειδή υποστήριξε τον υποψήφιο του Δημοκρατικού Κόμματος, Ζόραν Μαμντάνι στις εκλογές της Νέας Υόρκης, αποκαλώντας τον «τάχα μου κομμουνιστή».

«Αυτή είναι μια μάλλον σοκαριστική εξέλιξη και πολύ άσχημα νέα για τη Νέα Υόρκη (...) Η Ουάσινγκτον θα παρακολουθεί πολύ στενά αυτήν την κατάσταση. Δεν υπάρχει λόγος να πετάμε χρήματα!» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο δίκτυό του Truth Social.

Ποιος είναι όμως ο δηλωμένος μουσουλμάνος, και σοσιαλιστής Μαμντάνι ώστε να τυγχάνει τέτοιας μήνης από το Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο;

Ζόραν Μαμντάνι: «Κεραυνός εν αιθρία» στη Νέα Υόρκη

Ο Ζόραν Μαμντάνι, 33χρονος βουλευτής της βορειοανατολικής πολιτείας, αναμένεται να είναι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος μουσουλμάνος υποψήφιος.

Διαβάστε ακόμα: Τραμπ - TikTok σημειώσατε 2: Πάει για συμφωνία με την κινέζικη πλατφόρμα

Με καταμετρημένο το 95% των ψήφων, ο Μαμντάνι προηγείται του πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο, με 43% έναντι 36% στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών, χάρη σε ένα κύμα υποστήριξης από τη βάση και μια τολμηρή αριστερή πλατφόρμα.

«Απόψε, γράψαμε ιστορία», είχε πει ο Μαμντάνι στους υποστηρικτές του. «Θα είμαι ο Δημοκρατικός σας υποψήφιος για τη δήμαρχο της Νέας Υόρκης».

Η νίκη του επί του Κουόμο -κάποτε κυρίαρχης προσωπικότητας στην πολιτική σκηνή της πολιτείας- σηματοδοτεί μια κρίσιμη στιγμή για τους προοδευτικούς και σηματοδοτεί μια μετατόπιση στο πολιτικό κέντρο βάρους της πόλης.

Ο Μαμντάνι, πλέον φαινομενικά ασταμάτητος στην προεκλογική κούρσα, έχει γίνει αγαπημένος στόχος της συντηρητικής κυβέρνησης, με πολιτικές θέσεις που θεωρούνται «ακροαριστερές» στις ΗΠΑ.

Μερικές από τις «εμπρηστικές» θέσεις του είναι η αναδιανομή του πλούτου μέσω προοδευτικής φορολόγησης, το πάγωμα των ενοικίων για συγκεκριμένες περιοχές της Νέας Υόρκης που «γκετοποιούνται», και η κρατική μέριμνα για ίδρυση κοινωνικών παντοπωλείων.

Ζόραν Μαμντάνι: Νέα δράματα για τα «μάτια» του

Τρεις Δημοκρατικοί υποψήφιοι - και ένας Ρεπουμπλικάνος - θα διεκδικήσουν τις ψήφους των Νεοϋορκέζων στις εκλογής της 4ης Νοεμβρίου, αλλά είναι αυτός ο Μαμντάνι, αυτόκλητος «σοσιαλιστής», που προηγείται επί του παρόντος στις δημοσκοπήσεις με μεγάλη διαφορά.

Χθες Κυριακή, η κυβερνήτρια της πολιτείας της Νέας Υόρκης δήλωσε ανοιχτά τη στήριξή της στην υποψηφιότητα του αριστερού πολιτικού, δηλώνοντας ότι η καταπολέμηση του υψηλού κόστους ζωής, την οποία ο Μαμντάνι έχει θέσει στο επίκεντρο της προεκλογικής της εκστρατείας, ήταν πάντα η «προτεραιότητά» της.

«Ως κυβερνήτρια, έχω κάνει βήματα προς την επίτευξη αυτού του στόχου, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των φόρων εισοδήματος για τη μεσαία τάξη και της δωρεάν παροχής σχολικών γευμάτων σε όλους τους μαθητές. Αλλά υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει», έγραψε η Χόκουλ.

«Και δεδομένων των απαράδεκτων και καταστροφικών πολιτικών που βγαίνουν κάθε μέρα από την Ουάσινγκτον, πρέπει να ξέρω ότι ο επόμενος δήμαρχος δεν θα είναι κάποιος πρόθυμος να παραδώσει ούτε εκατοστό στον Πρόεδρο Τραμπ», πρόσθεσε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ εκφράζει ενδιαφέρον για τις εκλογές της Νέας Υόρκης, πόλη από την οποία κατάγεται και όπου έχτισε μεγάλο μέρος της καριέρας του.

Σε συνέντευξη που έδωσε την Παρασκευή στο Fox News, είπε για τον Μαμντάνι: «Φαίνεται ότι θα κερδίσει. Και αυτό είναι μια εξέγερση. Είναι επίσης μια εξέγερση ενάντια σε κακούς υποψηφίους», είπε.

Πηγές: BBC / ΑΜΠΕ