Τραμπ - TikTok σημειώσατε 2: Πάει για συμφωνία με την κινέζικη πλατφόρμα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενημέρωσε το κοινό των social media πως κατόπιν των εμπορικών συνομιλιών που είχε με την Κίνα, βαίνει προς επίλυση το ζήτημα της παραμονής του TikTok στη χώρα.

«Η μεγάλη Συνάντηση για το Εμπόριο στην Ευρώπη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Κίνας πήγε πολύ καλά. (σ.σ. Οι συνομιλίες) θα ολοκληρωθούν σύντομα», έγραψε ο Τραμπ στο δίκτυό του Truth Social, κατά την ΕΡΤ.

«Επιτεύχθηκε επίσης συμφωνία για μια “συγκεκριμένη” εταιρεία που οι νέοι στη χώρα μας ήθελαν πολύ να σώσουν. Θα είναι πολύ χαρούμενοι. Θα μιλήσω με τον πρόεδρο Σι την Παρασκευή. Η σχέση παραμένει πολύ ισχυρή», συμπλήρωσε.

Τραμπ: Η «αδυναμία» του στο TikTok

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί εδώ και μήνες να καταλήξει σε συμφωνία ώστε Αμερικανοί επενδυτές να αγοράσουν το TikTok από την κινεζική μητρική του εταιρεία ByteDance.

Νόμος που επικυρώθηκε από το Κογκρέσο το 2024 υποχρέωνε το TikTok να σταματήσει τη λειτουργία του στις ΗΠΑ στις 19 Ιανουαρίου 2025 εκτός κι αν η ByteDance πουλήσει την εταιρεία.

Όμως ο Τραμπ έχει επανειλημμένα παρατείνει αυτή τη διορία, έχοντας παραδεχθεί ότι έχει «μια μικρή αδυναμία στο TikTok». Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την πώληση του TikTok είναι η 17η Σεπτεμβρίου.