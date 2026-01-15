10 ατάκες που διατυμπανίζουν πως κάποιος έχει πολύ χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη

Το ποιόν της ζωής μας εξαρτάται σε έναν βαθμό από τους ανθρώπους που έχουμε στο πλευρό μας. Εκτός από τους γονείς και τα αδέρφια μας, οι φίλοι, οι συνεργάτες, οι συνάδελφοι και φυσικά ο ερωτικός σύντροφος, μπορούν να επηρεάσουν την καθημερινότητά μας και κατ’ επέκταση τη διαδρομή μας σε αυτόν τον πλανήτη. Όσο καλά δομημένη κι αν είναι η βάση μας, τα ερεθίσματα που δεχόμαστε από τον εξωτερικό κόσμο, αντανακλούν επάνω μας, αναδιαμορφώνοντας το κέντρο μας. Ο τρόπος που φροντίζουμε τον εαυτό μας, αλλά και το πώς αντιμετωπίζουμε τους άλλους - τόσο στα εύκολα όσο και στα δύσκολα - μαρτυρούν πολλά για την προσωπικότητά μας.

