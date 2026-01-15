10 ατάκες που διατυμπανίζουν πως κάποιος έχει πολύ χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη

Το ποιόν της ζωής μας εξαρτάται σε έναν βαθμό από τους ανθρώπους που έχουμε στο πλευρό μας. Εκτός από τους γονείς και τα αδέρφια μας, οι φίλοι, οι συνεργάτες, οι συνάδελφοι και φυσικά ο ερωτικός σύντροφος, μπορούν να επηρεάσουν την καθημερινότητά μας και κατ’ επέκταση τη διαδρομή μας σε αυτόν τον πλανήτη. Όσο καλά δομημένη κι αν είναι η βάση μας, τα ερεθίσματα που δεχόμαστε από τον εξωτερικό κόσμο, αντανακλούν επάνω μας, αναδιαμορφώνοντας το κέντρο μας. Ο τρόπος που φροντίζουμε τον εαυτό μας, αλλά και το πώς αντιμετωπίζουμε τους άλλους - τόσο στα εύκολα όσο και στα δύσκολα - μαρτυρούν πολλά για την προσωπικότητά μας.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Νέες αποκαλύψεις για σοβαρό καβγά στο σπίτι της τον Οκτώβριο
- Κωνσταντοπούλου: «Δεν είναι πολιτική μου αντίπαλος η Καρυστιανού»
- Ρουκ Ζουκ: Παίκτης έκανε σχεδόν πρόταση γάμου στη Δέσποινα Καμπούρη - «Ζέτα, δεν πιστεύω να ζήλεψες;»
- Youtuber βρήκε τη συνταγή της Coca-Cola, η οποία παρέμενε μυστική για 139 χρόνια
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.