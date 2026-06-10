10 «αθόρυβα» σημάδια που ξεχωρίζουν τους χαρισματικούς ανθρώπους - Και δεν έχουν καμία σχέση με το IQ

Όταν ακούμε τη λέξη «χαρισματικός», το μυαλό μας συχνά πηγαίνει σε ανθρώπους με υψηλό δείκτη νοημοσύνης, εντυπωσιακά επιτεύγματα ή εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις. Στην πραγματικότητα, όμως, η χαρισματικότητα δεν μετριέται αποκλειστικά με αριθμούς και τεστ IQ.

Υπάρχουν στοιχεία της προσωπικότητας που δύσκολα καταγράφονται σε μια εξέταση, αλλά γίνονται αμέσως αντιληπτά στην καθημερινότητα.

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