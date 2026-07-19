10 μουσεία στην Ευρώπη που πρέπει να επισκεφτείς έστω μια φορά στη ζωή σου

Υπάρχουν πολιτιστικοί χώροι που ξεπερνούν τα όρια ενός απλού μουσείου. Χώροι που δεν λειτουργούν μόνο ως «αποθήκες» ανεκτίμητων έργων τέχνης, αλλά ως ζωντανά αρχεία της ανθρώπινης δημιουργίας, της ιστορίας και της συλλογικής μνήμης.
Μέσα στις αίθουσές τους συναντώνται αιώνες πολιτισμού, καλλιτεχνικά ρεύματα που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και ιστορίες ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην πορεία της ανθρωπότητας.
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