«17 τόμοι»: Το ημερολόγιο του Φρέντι Μέρκιουρι που κληρονόμησε η κρυφή του κόρη

Ο Φρέντι Μέρκιουρι άφησε ένα γλυκό δώρο αποχαιρετισμού στην κρυφή κόρη του, το οποίο κατάφερε να κρατήσει κρυφό για 48 χρόνια.

Το είδωλο των Queen ανακάλυψε ότι ήταν πατέρας από μια κρυφή σχέση που διατηρούσε με τη σύζυγο ενός στενού φίλου το 1976, και ενώ το παιδί του για ευνόητους λόγους παρέμεινε μυστικό για το κοινό, ο Φρέντι λάτρευε την κόρη του και δεν δίσταζε να της το δείχνει.

Πολύ λίγοι ήταν εκείνοι που γνώριζαν την πληροφορία ότι είχε μια κρυφή κόρη, ανάμεσα τους τα μέλη του συγκροτήματος, τη σύντροφό του Μαίρη Όστιν, τους γονείς του και την αδερφή του.

Στο βιβλίο «Αγάπη, Φρέντι», το οποίο κυκλοφόρησε πέρυσι, έγινε η αποκάλυψη ότι είχε παιδί. Ο αγαπημένος μουσικός πέθανε το 1991 από πνευμονία που προκλήθηκε από AIDS, αλλά πολύ πριν τον θάνατό του δώρισε στην κόρη του 17 τόμους με τα προσωπικά του ημερολόγια.

Τα ημερολόγια παραδόθηκαν στη βιογράφο της ροκ μουσικής Λέσλι-Αν Τζόουνς και αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου.

Η κόρη του Φρέντι συμμετείχε στη δημιουργία του βιβλίου, κάνοντας λόγο για μια παιδική ηλικία μέσα σε μια στοργική οικογένεια και αποκαλύπτοντας πως πάντα γνώριζε ότι ο μουσικός ήταν ο πατέρας της.

Η κόρη του, γνωστή στο βιβλίο ως Β, έγραψε ένα σημείωμα που έγραφε: «Ο Φρέντι Μέρκιουρι ήταν και είναι ο πατέρας μου. Είχαμε μια πολύ στενή και στοργική σχέση από τη στιγμή που γεννήθηκα και καθ' όλη τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών της ζωής του. Με λάτρευε και ήταν αφοσιωμένος σε μένα. Οι συνθήκες της γέννησής μου μπορεί να φαίνονται, με βάση τα πρότυπα των περισσότερων ανθρώπων, ασυνήθιστες και ακόμη και εξωφρενικές. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη. Δεν μείωσε ποτέ τη δέσμευσή του να με αγαπά και να με φροντίζει. Με αγαπούσε σαν ένα πολύτιμο απόκτημα».

Ο τραγουδιστής είχε αρχίσει να γράφει τα ημερολόγια που χρησιμοποιήθηκαν στο βιβλίο στις 20 Ιουνίου 1976, όταν έμαθε για την εγκυμοσύνη, η οποία ήταν επίσης δύο ημέρες αφότου οι Queen κυκλοφόρησαν το single τους You're My Best Friend από το άλμπουμ τους A Night at the Opera του 1975. Η τελευταία του καταχώρηση ήταν στις 31 Ιουλίου 1991, καθώς η υγεία του επιδεινώθηκε και πέθανε σε ηλικία 45 ετών.

Η κόρη του εξέφρασε τον λόγο για τον οποίο κοινοποίησε τα ημερολόγια μετά από 30 χρόνια, δηλώνοντας: «Μετά από περισσότερες από τρεις δεκαετίες ψεμάτων, εικασιών και διαστρεβλώσεων, ήρθε η ώρα να αφήσουμε τον Φρέντι να μιλήσει. Όσοι γνώριζαν την ύπαρξή μου κράτησαν το μεγαλύτερο μυστικό του από πίστη στον Φρέντι. Το ότι επιλέγω να αποκαλύψω τον εαυτό μου στη ηλικία μου είναι δική μου απόφαση και μόνο δική μου. Δεν έχω εξαναγκαστεί ποτέ να το κάνω αυτό. Μου εμπιστεύτηκε τη συλλογή των προσωπικών του σημειωματάριων, το γραπτό αρχείο των ιδιωτικών του σκέψεων, αναμνήσεων και συναισθημάτων για όλα όσα είχε βιώσει».