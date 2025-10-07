Μενού

Το 2025, όλο και περισσότερες γυναίκες ταξιδεύουν μόνες από επιλογή

Οι γυναίκες ταξιδεύουν μόνες, ανακαλύπτοντας πρώτα τον κόσμο και έπειτα τον εαυτό τους. Και όχι, δεν πρόκειται μόνο για τις single.

Reader symbol
Newsroom
Γυναίκα
Γυναίκα ταξιδεύει μόνη | Φωτ.:Unsplash
  • Α-
  • Α+

Μια νέα ταξιδιωτική τάση φαίνεται πως έχει κάνει αισθητή την παρουσία της το τελευταίο διάστημα, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη των γυναικών να περνούν λίγο χρόνο μόνες. Όχι δουλειές, όχι σύζυγοι, όχι παιδιά, όχι υποχρεώσεις. Μόνο εκείνες και ο εαυτός τους. Σε μια κοινωνία που «απαιτεί» από τις γυναίκες να είναι stand by 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, και τις κρίνει αυστηρά για την απόδοσή τους, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών πήρε την απόφαση να «σπάσει» το κατεστημένο και να κάνει μια solo απόδραση από τη ρουτίνα, για λόγους ψυχικής υγείας και αναψυχής.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

LIFESTYLE