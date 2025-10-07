Το 2025, όλο και περισσότερες γυναίκες ταξιδεύουν μόνες από επιλογή

Μια νέα ταξιδιωτική τάση φαίνεται πως έχει κάνει αισθητή την παρουσία της το τελευταίο διάστημα, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη των γυναικών να περνούν λίγο χρόνο μόνες. Όχι δουλειές, όχι σύζυγοι, όχι παιδιά, όχι υποχρεώσεις. Μόνο εκείνες και ο εαυτός τους. Σε μια κοινωνία που «απαιτεί» από τις γυναίκες να είναι stand by 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, και τις κρίνει αυστηρά για την απόδοσή τους, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών πήρε την απόφαση να «σπάσει» το κατεστημένο και να κάνει μια solo απόδραση από τη ρουτίνα, για λόγους ψυχικής υγείας και αναψυχής.

