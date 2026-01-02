Το 29% των ανθρώπων θεωρεί πως στο dating, αυτό είναι το μεγαλύτερο red flag πλέον

Υπάρχουν διάφορα red flags που μπορεί να εντοπίσει κανείς στο dating. Ένα εξ αυτών, είναι και η ανεργία. Σε μία δύσκολη σύγχρονη εποχή, οι Αμερικανοί θεωρούν πως εκτός από την έλλειψη σεβασμού στα προσωπικά όρια, η οικονομική αστάθεια είναι ένας ακόμη βασικός λόγος για να μην προχωρήσουν σε σχέση με τον άνθρωπο που τους ενδιαφέρει.
Ωστόσο, η παρατεταμένη οικονομική αβεβαιότητα φαίνεται να φέρνει στο προσκήνιο έναν νέο παράγοντα ανησυχίας: την ανεργία.
