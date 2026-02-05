Μενού

3 μη προφανή σημάδια επιβεβαιώνουν, ότι είσαι εξυπνότερος απ’ όσο νομίζεις

Ποιος είπε ότι η εξυπνάδα μετριέται μόνο με το ποσοστό IQ; Επιστήμονες παρουσιάζουν 3 σημάδια που φανερώνουν, επίσης, πολύ έξυπνους ανθρώπους.

Reader symbol
Newsroom
Συμβουλές για να παραμείνεις ψύχραιμη
Γυναίκα απολαμβάνει την ηρεμία στο σπίτι της | (Shutterstock)
  • Α-
  • Α+

Η έννοια της εξυπνάδας έχει συνδεθεί εδώ και δεκαετίες με αριθμούς, τεστ και βαθμολογίες. Το IQ έγινε σχεδόν συνώνυμο της νοημοσύνης, αφήνοντας στο περιθώριο συμπεριφορές και συνήθειες που δεν χωρούν εύκολα σε ένα τετραγωνάκι πολλαπλής επιλογής.

Κι όμως, η ανθρώπινη σκέψη είναι πολύ πιο σύνθετη από έναν δείκτη και η επιστήμη το παραδέχεται ανοιχτά. Εκεί έξω, υπάρχουν πανέξυπνοι άνθρωποι, που η νοημοσύνη τους δεν μεταφράζεται σε έναν αριθμό, αλλά αποκαλύπτεται μέσα στην καθημερινότητά τους.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE