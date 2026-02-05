3 μη προφανή σημάδια επιβεβαιώνουν, ότι είσαι εξυπνότερος απ’ όσο νομίζεις

Η έννοια της εξυπνάδας έχει συνδεθεί εδώ και δεκαετίες με αριθμούς, τεστ και βαθμολογίες. Το IQ έγινε σχεδόν συνώνυμο της νοημοσύνης, αφήνοντας στο περιθώριο συμπεριφορές και συνήθειες που δεν χωρούν εύκολα σε ένα τετραγωνάκι πολλαπλής επιλογής.

Κι όμως, η ανθρώπινη σκέψη είναι πολύ πιο σύνθετη από έναν δείκτη και η επιστήμη το παραδέχεται ανοιχτά. Εκεί έξω, υπάρχουν πανέξυπνοι άνθρωποι, που η νοημοσύνη τους δεν μεταφράζεται σε έναν αριθμό, αλλά αποκαλύπτεται μέσα στην καθημερινότητά τους.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr