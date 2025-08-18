Μενού

4 μικρά σημάδια που δείχνουν ότι δεν ταιριάζεις (πλέον) με τον σύντροφό σου

Όσο μεγαλώνουμε, οι άνθρωποι αλλάζουμε, αλλά δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από το να βλέπεις πως αναπτύσσεσαι, αλλά ο σύντροφός σου όχι.

Οι σχέσεις είναι κάτι πολύ περίεργο, το έχουμε πει ξανά. Μπορεί να είσαι 7-8 χρόνια με έναν άνθρωπο, να είναι όλα τέλεια, αλλά μέσα σου να αισθάνεσαι πως δεν ταιριάζετε πολύ, πώς δεν εξελίσσεστε με τον ίδιο τρόπο.

Σίγουρα, το να μην είσαι ίδιος με τον σύντροφό σου μπορεί να κάνει πιο «ενδιαφέρουσα» τη σχέση, αλλά αν έχετε σημαντικές διαφορές σε ουσιαστικά σημεία, τότε από κάπου μπάζει η φάση.

Ειδικά στις μακροχρόνιες σχέσεις, είναι αναπόφευκτο ότι οι σύντροφοι εξελίσσονται και αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου.

