6+1 ζευγάρια διάσημων Ελλήνων που μοιάζουν μεταξύ τους σαν δυο σταγόνες νερό

Έχουν διανύσει ο καθένας τη δική του διαδρομή σε προβεβλημένους χώρους όπως η υποκριτική, το τραγούδι, η παρουσίαση ή και η αστρολογία. Κι όμως κάποιοι από αυτούς έχουν παραδεχτεί δημόσια ότι τους μπερδεύουν με άλλους διάσημους Έλληνες, αντιμετωπίζοντας με χαμόγελο τα ευτράπελα που τους έχουν συμβεί.

Κοινά χαρακτηριστικά, κοινή κουπ, παρόμοιο σουλούπι ή μια απροσδιόριστη ομοιότητα ενώνουν σε κάποιων το μυαλό -ή και το δικό μας- αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής showbiz και ιδού μερικές από τις πιο εντυπωσιακές ομοιότητες.

Δημήτρης Αλεξανδρής - Γιάννης Κότσιρας

Ο ηθοποιός Δημήτρης Αλεξανδρής έχει παραδεχτεί ότι τον έχουν μπερδέψει με τον τραγουδιστή Γιάννη Κότσιρα και μάλιστα του έχουν ζητήσει αυτόγραφο. Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» ο Δημήτρης Αλεξανδρής είχε περιγράψει με χαμόγελο:

«Πολύς κόσμος με μπέρδευε με τον Γιάννη Κότσιρα, με έβλεπαν στον δρόμο και με χαιρετούσαν ως Γιάννη. Μια περίοδο ήμουν στην παράσταση "Δούρειος Ίππος" και κάποια στιγμή έχει έρθει στα παρασκήνια μια κυρία έρχεται και μου ζητάει αυτόγραφο, ενώ με αποθεώνει για τα τραγούδια μου, νομίζοντας πως είμαι ο Γιάννης Κότσιρας. Εγώ όμως δεν το είχα καταλάβει μέχρι που υπογράφω, βλέπει το όνομα μου και μου λέει “τι γράψατε εδώ; λέω το όνομά μου, Δημήτρης Αλεξανδρής, μου λέει δεν είστε ο Κότσιρας;”».

Fun fact: Στη σειρά «Να μ' αγαπάς» του Alpha όπου ο Δημήτρης Αλεξανδρής κρατά έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, ο Γιάννης Κότσιρας τραγουδά το τραγούδι των τίτλων.

Ο Γιάννης Κότσιρας και ο Δημήτρης Αλεξανδρής | NDP, ANT1

Πέτρος Λαγούτης- Γιώργος Μακρής

Αν μεγαλώσατε στα 80s-90s θα θυμάστε τον «νεράιδο» Γιώργο Μακρή στο παιδικό πρόγραμμα της ΕΡΤ «Τα Δίδυμα». Εκείνο μάλλον που δεν θα χωρά στο μυαλό σας είναι πώς διατηρείται τόσο καλά μέχρι το 2025. Φυσικά ο Πέτρος Λαγούτης και ο Γιώργος Μακρής είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα, αλλά αν εδώ δεν υπάρχει κάποιο κοινό DNA τότε σηκώνουμε τα χέρια ψηλά.

Fun fact: Οι δύο τους έπαιξαν μαζί στη σειρά «Παγιδευμένοι», ο Γιώργος Μακρής ως μεγαλοεισαγγελέας, και ο Πέτρος Λαγούτης ως αστυνόμος (και κουμπάρος της καρδιάς μας).

Ο Πέτρος Λαγούτης και ο Γιώργος Μακρής | ANT1

Κώστας Κόκλας - Γιάννης Βούρος

Ο γνωστός ηθοποιός Κώστας Κόκλας έχει ζήσει μεγάλη περιπέτεια λόγω της ομοιότητάς του (περίπου) με τον Γιάννη Βούρο. Στο «Στούντιο 4» είχε περιγράψει πως κατά τη διάρκεια της περιόδου των μνημονίων, βρέθηκε στη μέση ενός πλήθους θυμωμένων πολιτών στην Αθήνα. Ο Κώστας Κόκλας περπατούσε ανέμελος στην περιοχή της Βουκουρεστίου, όταν τον μπέρδεψαν με τον τότε βουλευτή Γιάννη Βούρο, ο οποίος είχε προκαλέσει την οργή του κόσμου λόγω της πολιτικής του στάσης.

«Ήταν μια περίοδος πολύ τεταμένη στην Αθήνα, με τα μνημόνια να έχουν ψηφιστεί και οι αντιδράσεις του κόσμου να είναι έντονες. Βρισκόμουν στη Βουκουρεστίου και ξαφνικά ακούω κάποιον να λέει "ο Βούρος"», εξιστόρησε ο ηθοποιός. «Αμέσως βλέπω τον κόσμο να τρέχει προς το μέρος μου, με φωνές και θυμό. Τους λέω "παιδιά, όχι, είμαι ο Κόκλας" και τότε όλοι ηρέμησαν και άρχισαν να με αναγνωρίζουν».

Ο Κώστας Κόκλας και ο Γιάννης Βούρος | NDP

Αντώνης Καρυστινός - Νίκος Σεργιανόπουλος

Ίσως είναι η επιθυμία μας τα πράγματα να ήταν κάπως διαφορετικά και να ψάχνουμε να τον αναγνωρίσουμε σε άλλα πρόσωπα, αλλά δεν νομίζετε ότι φυσιογνωμικά ο Αντώνης Καρυστινός θυμίζει τον αείμνηστο Νίκο Σεργιανόπουλο;

Ο Αντώνης Καρυστινός και ο Νίκος Σεργιανόπουλος

Ορφέας Αυγουστίδης - Δημήτρης Ουγγαρέζος

Ο ίδιος έχει εξαιρετικό ταλέντο στις μιμήσεις, το οποίο έχουμε δει να ξεδιπλώνεται μέσα στα χρόνια (βλέπε Σάκης). Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ωστόσο, δεν έκανε τίποτα για να θυμίζει τον Ορφέα Αυγουστίδη με τον οποίο τον μπερδεύουν. Ίσως φταίει το πλατύ χαμόγελο και η χαρακτηριστική ελιά στο μάγουλο.

Ο Ορφέας Αυγουστίδης και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος | NDP

«Σε θαύμασα που έκανες τον Κρητικό στις "Σειρήνες του Αιγαίο" είναι μία από τις ατάκες που έχει ακούσει στο παρελθόν και είχε μοιραστεί μέσα από την εκπομπή «Ελένη.

Ιωάννα Ασημακοπούλου - Άση Μπήλιου

Η Ιωάννα Ασημακοπούλου και η Άση Μπήλιου δεν μοιράζονται μια κοινή πορεία, αλλά μια αμοιβαία εκτίμηση και μερικά κοινά χαρακτηριστικά που έχουν κάνει πολλούς να μιλούν για την ομοιότητά τους.

Η Ιωάννα Ασημακοπούλου είχε πει στο Brekfast@Star: «Ναι ναι, μου έχουν πει ότι μοιάζω με την Άση Μπήλιου. Το κορίτσι μου, την αγαπώ πολύ. Βλέπω τα ζώδια μέσα σε λογικά πλαίσια».

Η Ιωάννα Άσημακοπούλου και η Άση Μπήλιου | NDP, Instagram/ asibiliou

Νίκος Βέρτης - Σπύρος Χατζηαγγελάκης

Πριν από λίγα χρόνια ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης «Στη φωλιά των Κου Κου» είχε παραδεχτεί ότι τον μπέρδευαν με τον Νίκο Βέρτη. «Μου έχουν πει ότι μοιάζω στο Νίκο Βέρτη… χαίρομαι γιατί είναι πολύ ωραίος άντρας», έλεγε τότε.

Νίκος Βέρτης και Σπύρος Χατζηαγγελάκης | NDP