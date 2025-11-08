Από τη Λιόλιου στον Μαυρικίου: Βρήκαμε τις πρώτες εμφανίσεις 10 διάσημων σε talent shows

Ξεκίνησαν από διαφορετικά μετερίζια, αλλά χρησιμοποίησαν το ίδιο μέσο για να φτάσει η φωνή τους στα αυτιά περισσότερου κόσμου και να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Διαφορετικές εποχές, διαφορετικά shows, διαφορετικές εν τέλει πορείες, αλλά μία κοινή αγάπη, εκείνη της μουσικής. Κάποιους ίσως και να τους θυμάστε όταν κάποτε συνεσταλμένοι παρουσιάζονταν μπροστά στις κριτικές επιτροπές του Fame Story, του The Voice, του X Factor, του Dream Show, του Super Idol καρδιοχτυπώντας για μία ευκαιρία.

Κατερίνα Λιόλιου - The Voice (2014)

Μια blind audition έφερε στις ζωές μας «το Κατερινάκι μας» που τα τελευταία χρόνια έχει δει τις «μετοχές» της να εκτοξεύονται με το τελευταίο της album «Το Δικό μου DNA» να γίνεται και δικό μας DNA. Πίσω στο 2014 η Κατερίνα Λιόλιου είχε ενθουσιάσει τους coaches του The Voice, Αντώνη Ρέμο, Δέσποινα Βανδή, Μελίνα Ασλανίδου και Μιχάλη Κουϊνέλη με το «Dream On».

Ήβη Αδάμου - Χ Factor (2010)

Η ταλαντούχα Ήβη Αδάμου ήταν μόλις 15,5 χρονών όταν έλαβε μέρος στο X-Factor το 2010 με παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά και κριτές τον Νίκο Μουρατίδη, την Κατερίνα Γκαγκάκη, τον Γιώργο Λεβέντη και τον Γιώργο Θεοφάνους κερδίζοντας τους πάντες με τη φωνή της. Αυτός ήταν και ο λόγος που όταν ο Γιώργος Θεοφάνους επέλεξε την Νίνι Σερμαντίνι για να παραμείνει στο παιχνίδι ο Γιώργος Λεβέντης αναφώνησε το θρυλικό «Θα πηδηχτώ από το παράθυρο!». Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 14 χρόνια για μια «δημόσια συγγνώμη» από τον συνθέτη την οποία η τραγουδίστρια δέχτηκε με ικανοποίηση.

Ειρήνη Παπαδοπούλου - X Factor (2008)

Η Ειρήνη Παπαδοπούλου μας συστήθηκε στο X Factor 1, που προβλήθηκε στους δέκτες μας το 2008 και το όνομά της συζητήθηκε επίσης έντονα τότε λόγω της κόντρα της με τον Γιώργο Θεοφάνους. «Εκπροσωπείς μια γενιά τραγουδιστών που εγώ δεν θα ήθελα να βλέπω στην ελληνική δισκογραφία. Πανέμορφα κορίτσια με μέτριες φωνές. Κι όσο περνάει από το χέρι μου, εγώ θα τις κόβω», είχε δηλώσει ο κριτής για την Ειρήνη Παπαδοπούλου, η οποία δεν κατάφερε να μείνει αρκετό καιρό στο σόου, αλλά είναι survivor της μουσικής.

Νικηφόρος - X Factor (2009)

Ο Νικηφόρος ήταν ένας από τους διαγωνιζόμενους του X Factor 2 το 2009 όταν ακόμα ήταν τριτοετής φοιτητής στο τμήμα Φυσικής. Στο X Factor παρέμεινε τις δέκα από τις δεκατρείς εβδομάδες που διήρκεσε το παιχνίδι, ενώ στην ίδια φουρνιά παικτών ήταν η Ήβη Αδάμου και η Ελευθερία Ελευθερίου.

Λεωνίδας Μπαλάφας (2006)

Ίσως πολλοί είναι εκείνοι που ξεχνούν πως ο Λεωνίδας Μπαλάφας σε ένα διάλειμμα από τις μουσικές σκηνές στις οποίες εμφανιζόταν συστήθηκε στο ευρύ κοινό μέσα από το Fame Story 4 στο οποίο αναδείχτηκε νικητής κυκλοφορώντας τότε από τη Heaven το πρώτο του CD «Ο Λεωνίδας και οι Πότες» με τη διασκευή του My way να ξεχωρίζει.

Νίκος Οικονομόπουλος – Dream Show (2006)

Ο Νίκος Οικονομόπουλος τον Δεκέμβριο του 2006 αναδείχθηκε νικητής του ριάλιτι σόου του ALPHA, «Dream Show». Η κριτική επιτροπή του talent show αποτελούνταν από τους Ηλία Ψινάκη, Ναταλία Γερμανού και Κωνσταντή Σπυρόπουλο που τον είχαν όπως φάνηκε από την πορεία του στις πίστες δικαίως ξεχωρίσει.

Κώστας Μαρτάκης (2006)

Ο Κώστας Μαρτάκης έγινε γνωστός μέσα σε ένα βράδυ μπαίνοντας στο Dream Show από σπόντα, αφού στην πραγματικότητα ο ίδιος δεν είχε δηλώσει ποτέ συμμετοχή. Ένας φίλος του τού πρότεινε να πάει στη θέση του και έτσι τον είδαμε για πρώτη φορά τηλεοπτικά να τραγουδά το «Ένα γράμμα». Πριν από το Dream Show είχε δοκιμάσει την τύχη του στο Fame Story, αλλά είχε κοπεί στους 70.

Μαυρίκιος Μαυρικίου (2007)

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου επανασυστήθηκε στο κοινό πολλές φορές και όχι μόνο από τα talent shows. Όσον αφορά αυτή την πορεία του όμως, η πρώτη φορά που τον είδαμε στην ελληνική τηλεόραση ήταν το 2007 σε ηλικία 15 ετών στο Dream Show.

To 2008 προσπάθησε στο X Factor με το “O sole mio”. Το 2010 – 2011 τον είδαμε στην τρίτη σεζόν του ίδιου talent show αδυνατισμένο κατά 50 κιλά να τραγουδά τον «Αύγουστο». Το 2009 είχε λάβει μέρος στο «Ελλάδα έχεις ταλέντο» φτάνοντας μέχρι τον τελικό. Το 2014 με το «Πόσο Σ’ αγαπώ» έκανε τις 3 από τους coaches του The Voice να γυρίσουν τις καρέκλες τους. Εκείνος επέλεξε την ομάδα της Μελίνας Ασλανίδου και δεν κατάφερε να περάσει στα live του σόου.

Καλομοίρα

Οι οντισιόν του Fame Story 2 είχαν φτάσει μέχρι την Νέα Υόρκη για να εντοπίσουν τελικά την Καλομοίρα που με το «Beautiful» της Κριστίνα Αγκιλέρα και το «Ρώτησα τα μάτια μου» του Πασχάλη Τερζή πέρασε, στα live προσφέροντάς μας «μαρίδια και τυρί» και πολλά χαμόγελα. Το μπρίο και τη θετική της ενέργεια που την ανέδειξαν σε νικήτρια του κύκλου και το ταλέντο της την έφτασε μέχρι την 3η θέση της Eurovision τέσσερα χρόνια μετά.

Τάμτα

Πίσω στο 2004 η Τάμτα κάνοντας μια τεράστια προσπάθεια ακόμα να μάθει την ελληνική γλώσσα, αναζήτησε μία ευκαιρία στην Ελλάδα μέσα από το Supe Idol και το πέτυχε στο απόλυτο με κάθε νέο βήμα του ειδώλου της pop να είναι πιο ανατρεπτικό και καθηλωτικό από το προηγούμενο.