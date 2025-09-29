7 φράσεις που χρησιμοποιούν σχεδόν καθημερινά οι άνθρωποι με υψηλή αυτοεκτίμηση

Αν κάτι σίγουρο, αυτό είναι πως η γλώσσα που χρησιμοποιούμε καθημερινά δεν είναι απλώς εργαλείο επικοινωνίας, είναι αντανάκλαση της σχέσης που έχουμε με τον εαυτό μας. Αν παρατηρήσεις πώς μιλούν οι άνθρωποι που σέβονται πραγματικά τον εαυτό τους, που έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση, θα δεις ένα κοινό μοτίβο: Μιλούν με σαφήνεια, χωρίς υπερβολές, χωρίς απολογίες και χωρίς να ζητούν την έγκριση των άλλων.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr