Μενού

7 φράσεις που χρησιμοποιούν σχεδόν καθημερινά οι άνθρωποι με υψηλή αυτοεκτίμηση

Αυτοεκτίμηση δεν σημαίνει θόρυβος.

Reader symbol
Newsroom
Τα 10 πράγματα που αν μαθαίναμε από παιδιά θα ήμασταν πανευτυχείς στη ζωή μας
(Shutterstock)
  • Α-
  • Α+

Αν κάτι σίγουρο, αυτό είναι πως η γλώσσα που χρησιμοποιούμε καθημερινά δεν είναι απλώς εργαλείο επικοινωνίας, είναι αντανάκλαση της σχέσης που έχουμε με τον εαυτό μας. Αν παρατηρήσεις πώς μιλούν οι άνθρωποι που σέβονται πραγματικά τον εαυτό τους, που έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση, θα δεις ένα κοινό μοτίβο: Μιλούν με σαφήνεια, χωρίς υπερβολές, χωρίς απολογίες και χωρίς να ζητούν την έγκριση των άλλων.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Αυτό το άρθρο στο Reader δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη γνωμάτευση ενός ιατρού. Για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας έχετε, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο επαγγελματία υγείας.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

LIFESTYLE