7 συνήθειες των Boomers, που οι Gen Z τρολάρουν δίχως τέλος - Θα ταυτιστείς;

Οι διαφορές ανάμεσα στις γενιές υπήρχαν πάντα, όμως στην εποχή των social media αυτές δεν περνούν απλώς απαρατήρητες - πολλές φορές γίνονται viral.

Οι Gen Z δεν διστάζουν να σχολιάσουν, να σατιρίσουν και να τρολάρουν συνήθειες, που για τους Boomers - ίσως ορισμένες φορές και για τους Millennials - θεωρούνταν απολύτως φυσιολογικές, αλλά σήμερα μοιάζουν σχεδόν… εξωγήινες. Από τον τρόπο που τρώνε μέχρι το πώς επικοινωνούν, το χάσμα γενεών είναι πιο εμφανές από ποτέ.

