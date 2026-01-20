7 συνήθειες των Boomers, που οι Gen Z τρολάρουν δίχως τέλος - Θα ταυτιστείς;

Οι διαφορές ανάμεσα στις γενιές υπήρχαν πάντα, όμως στην εποχή των social media αυτές δεν περνούν απλώς απαρατήρητες - πολλές φορές γίνονται viral.
Οι Gen Z δεν διστάζουν να σχολιάσουν, να σατιρίσουν και να τρολάρουν συνήθειες, που για τους Boomers - ίσως ορισμένες φορές και για τους Millennials - θεωρούνταν απολύτως φυσιολογικές, αλλά σήμερα μοιάζουν σχεδόν… εξωγήινες. Από τον τρόπο που τρώνε μέχρι το πώς επικοινωνούν, το χάσμα γενεών είναι πιο εμφανές από ποτέ.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Ο πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, για το κόμμα Καρυστιανού: «Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις άλλων συγγενών»
- Ξεσπά on air ο Στραβελάκης μετά τις αιχμές Καρυστιανού: «Τα περί ανθρωποφαγίας τα πετάω στα σκουπίδια»
- Ο πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, για το κόμμα Καρυστιανού: «Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις άλλων συγγενών»
- Η Τουρκία βρήκε εξαγωγικό «θησαυρό»: Το προϊόν που κάνει παγκόσμιο χαμό και σπάει ρεκόρ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.