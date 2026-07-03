92χρονη Ρουβίτσα «έστησε καταδρομική» στο Ίλιον για να δει τον Σάκη: «Δεν το ξέρουν ότι ήρθα»

Αν νομίζατε ότι οι hardcore fans του Σάκη Ρουβά είναι μόνο millennials που ουρλιάζουν στις πρώτες σειρές, η κυρία Κατερίνα από το Ίλιον ήρθε για να σας αλλάξει τα φώτα και να παραδώσει μαθήματα σωστού fan club.

Το βράδυ της Πέμπτης, ο Σάκης έδινε live στο Ίλιον και όλα κυλούσαν φυσιολογικά, μέχρι που το μάτι του έπεσε στην πρώτη σειρά.

Εκεί βρισκόταν η κυρία Κατερίνα, ετών 92, η οποία δεν πήγε απλά για να ακούσει το «Άντεξα», αλλά είχε στήσει ολόκληρη «απόδραση».

Ο Σάκης, εμφανώς σοκαρισμένος (και συγκινημένος), σταμάτησε το πρόγραμμα, της έδωσε ένα μπουκαλάκι νερό και της πάσαρε το μικρόφωνο. Και τότε ήρθε η επική αποκάλυψη που έκανε το γήπεδο να «λιώσει»:

«Είμαι 92 χρονών και δεν το ξέρουν ότι έχω έρθει. Ήρθα για σένα»

Η κυρία Κατερίνα εξήγησε ότι μένει εκεί κοντά, οπότε βρήκε την ευκαιρία, το έσκασε κρυφά από την οικογένεια και πήγε κάγκελο πρώτη σειρά.

«Έχουμε μια μικρή Ρουβίτσα εδώ», είπε ο Σάκης, ο οποίος εννοείται πως κατέβηκε από τη σκηνή για το καθιερωμένο respect φιλί, με το κοινό από κάτω να ουρλιάζει.

Η κυρία Κατερίνα δήλωσε «ευτυχισμένη», το βίντεο έγινε viral μέσα σε λίγα λεπτά στο TikTok.