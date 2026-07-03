92χρονη Ρουβίτσα «έστησε καταδρομική» στο Ίλιον για να δει τον Σάκη: «Δεν το ξέρουν ότι ήρθα»

Αν νομίζατε ότι οι hardcore fans του Σάκη Ρουβά είναι μόνο millennials που ουρλιάζουν στις πρώτες σειρές, η κυρία Κατερίνα από το Ίλιον ήρθε για να σας αλλάξει τα φώτα και να παραδώσει μαθήματα σωστού fan club.
Το βράδυ της Πέμπτης, ο Σάκης έδινε live στο Ίλιον και όλα κυλούσαν φυσιολογικά, μέχρι που το μάτι του έπεσε στην πρώτη σειρά.
Εκεί βρισκόταν η κυρία Κατερίνα, ετών 92, η οποία δεν πήγε απλά για να ακούσει το «Άντεξα», αλλά είχε στήσει ολόκληρη «απόδραση».
Ο Σάκης, εμφανώς σοκαρισμένος (και συγκινημένος), σταμάτησε το πρόγραμμα, της έδωσε ένα μπουκαλάκι νερό και της πάσαρε το μικρόφωνο. Και τότε ήρθε η επική αποκάλυψη που έκανε το γήπεδο να «λιώσει»:
«Είμαι 92 χρονών και δεν το ξέρουν ότι έχω έρθει. Ήρθα για σένα»
Η κυρία Κατερίνα εξήγησε ότι μένει εκεί κοντά, οπότε βρήκε την ευκαιρία, το έσκασε κρυφά από την οικογένεια και πήγε κάγκελο πρώτη σειρά.
«Έχουμε μια μικρή Ρουβίτσα εδώ», είπε ο Σάκης, ο οποίος εννοείται πως κατέβηκε από τη σκηνή για το καθιερωμένο respect φιλί, με το κοινό από κάτω να ουρλιάζει.
Η κυρία Κατερίνα δήλωσε «ευτυχισμένη», το βίντεο έγινε viral μέσα σε λίγα λεπτά στο TikTok.
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