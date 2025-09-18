Η είδηση έσκασε σαν βόμβα: Το ABC ανακοίνωσε ξαφνικά την επ’ αόριστον αναστολή του «Jimmy Kimmel Live!», λίγες μόλις ώρες πριν την προγραμματισμένη μαγνητοσκόπηση.

Οι καλεσμένοι ήταν ήδη καθ’ οδόν προς το El Capitan Theatre, ενώ το προσωπικό δούλευε κανονικά, ανυποψίαστο για το τι επρόκειτο να ακολουθήσει.

Η απόφαση ήρθε μετά από δηλώσεις του προέδρου της FCC, Μπρένταν Καρ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάκλησης αδειών θυγατρικών του ABC, ως αντίδραση σε σχόλια του Kimmel για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ. Η πολιτική πίεση φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο.

#BREAKING JIMMY KIMMEL TAKEN OFF AIR FOR CHARLIE KIRK COMMENTS pic.twitter.com/kerFY3JUSb — Iron Patriot (@mendozamicah17) September 17, 2025

«Δεν είναι αληθινό αυτό που ζούμε»

Η βραδιά της Τετάρτης στο Χόλιγουντ ήταν γεμάτη αμηχανία και οργή. Δημοσιογράφοι, παραγωγοί και στελέχη της βιομηχανίας ψυχαγωγίας εξέφρασαν την έκπληξή τους. «Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι», δήλωσε ένας γνωστός δημοσιογράφος στο CNN.

Διαβάστε ακόμα: «Κόπηκε» η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ εξαιτίας των όσων είπε για τον ακροδεξιό Τσάρλι Κερκ

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτή είναι η πραγματική ζωή», πρόσθεσε άλλος.

Ακόμα και το κοινό που περίμενε έξω από το θέατρο για πάνω από μία ώρα, έμεινε άφωνο όταν ενημερώθηκε για την ακύρωση. «Τι γίνεται με την ελευθερία του λόγου;», αναρωτήθηκε η Τζίνα Μπλάκγουελ, που ταξίδεψε από τη Βιρτζίνια για να δει την εκπομπή. «Ξύπνα Αμερική. Έχουμε κολλήσει σε ηλίθιους», σχολίασε ο σύζυγός της.

Οι υποστηρικτές του παρουσιαστή λένε ότι το βίντεο που επικαλούνται οι επικριτές του δεν περιλαμβάνει καν σχόλια για τον Τσάρλι Κέρκ.

Αντιθέτως, το περιεχόμενο στρέφεται ευθέως κατά του Ντόναλντ Τραμπ, με τον Kimmel να σατιρίζει την πολιτική του ρητορική.

«Η στοχοποίηση του Jimmy βασίζεται σε παραπληροφόρηση», λένε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για προσπάθεια φίμωσης μέσω διαστρέβλωσης.

JIMMY KIMMEL didn't make fun of Charlie Kirk -- he made fun of Trump and Trump's me, me, me, mine, mine, mine - ballroom vs Charlie Kirk's deathpic.twitter.com/7RMsBgzrCx — Jaime (@KansasResisters) September 18, 2025

Πολιτική θύελλα και προσωπικές επιθέσεις

Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ ήταν άμεση και επιθετική.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, πανηγύρισε την αναστολή της εκπομπής, χαρακτηρίζοντας τον Kimmel «χωρίς ταλέντο» και συγκρίνοντάς τον αρνητικά με άλλους παρουσιαστές. Η πολιτική αντιπαράθεση φαίνεται να έχει περάσει πλέον και στο τηλεοπτικό πεδίο.

Τι μέλλει γενέσθαι;

Παρότι η εκπομπή δεν έχει επισήμως ακυρωθεί, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή της. Το συμβόλαιο του Kimmel λήγει τον Μάιο και η στάση του απέναντι στη λογοκρισία δείχνει πως δεν σκοπεύει να «μαλακώσει» το ύφος του.

«Μετά από δύο δεκαετίες στο ABC, ανυπομονώ για τρία χρόνια “ήσυχης παραίτησης”», είχε δηλώσει αστειευόμενος όταν ανανέωσε το συμβόλαιό του.