Το άβολο «κάτι σαν φιλί» του Τζόναθαν Μπέιλι στον λαιμό της Σκάρλετ Γιόχανσον

Παρόλο που δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι εφόσον η 40χρονη είναι παντρεμένη, Σκάρλετ Γιόχανσον και Τζόναθαν Μπέιλι, ηθοποιοί και πρωταγωνιστές στη νέα ταινία «Jurassic World Rebirth «μοιράστηκαν» ένα νέο, κοινό στιγμιότυπο στο Instagram.

Στη νέα ανάρτηση του 37χρονου ηθοποιού στο Instagram, ο Τζόναθαν Μπέιλι δίνει κάτι «σαν άβολο φιλί» στη Σκάρλετ Γιόχανσον, την ώρα που η ίδια κοιτάει με έντονο βλέμμα την κάμερα.

«Σκάρλετ» έγραψε στη λεζάντα, προβάλλοντας παράλληλα το φιλανθρωπικό του εγχείρημα The Shameless Fund, που στηρίζει πρωτοβουλίες για την LGBTQIA+ κοινότητα.

Τζόναθαν Μπέιλι - Σκάρλετ Γιόχανσον: Το περιστατικό στο «κόκκινο χαλί»

Ωστόσο, η φωτογραφία δεν έδειξε να ξαφνιάζει κανέναν, αφού οι δυο τους προκάλεσαν σχόλια ήδη από το καλοκαίρι, όταν αντάλλαξαν μερικά φιλιά στο κόκκινο χαλί.

Ο ηθοποιός του Bridgerton κλήθηκε να απαντήσει για το αν αυτά τα στιγμιότυπα ήταν υπερβολικά στο Entertainment Tonight κατά την πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη: «Πιστεύουμε ότι μπορούμε να δείχνουμε την αγάπη με όλους τους διαφορετικούς τρόπους. Και αν δεν μπορείς να φιλήσεις τους φίλους σου... Η ζωή είναι πολύ μικρή για να μην το κάνεις».

Ο σύζυγος της Σκάρλετ Γιόχανσον, Κόλιν Τζοστ, αντιμετώπισε το θέμα με χιούμορ. Σε συνέντευξή του τον Ιούλιο σχολίασε: «Φαντάζομαι ότι με όρους του Τζουράσικ Παρκ, η επίθεση έρχεται πάντα από το αρπακτικό που δεν πίστευες ποτέ ότι υπάρχει. Από όλες τις απειλές εκεί έξω, δεν πίστευα ότι ήταν ο Τζόναθαν», προσθέτοντας πως «ο Τζόναθαν είναι ένας ομοφυλόφιλος άνδρας. Δεν φάνηκε να είναι η μεγαλύτερη απειλή».

Με πιο σοβαρό τόνο, τόνισε: «Οι άνθρωποι πραγματικά το μεγαλοποιούν όταν κάποιος φιλάει τον φίλο του για ένα γεια». Η Σκάρλετ Γιόχανσον και ο Κόλιν Τζοστ είναι ζευγάρι από το 2017 και παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2020. Έχουν έναν γιο, τον 4χρονο Κόσμο, ενώ ο Τζοστ είναι και πατριός της 10χρονης Ρόουζ, κόρης της ηθοποιού από τον γάμο της με τον Ρομέν Ντοριάκ.