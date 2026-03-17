Αδελφή Μπάμπη Λαζαρίδη για Αγγελική Ηλιάδη: «Αν την χτυπούσε, δεν θα είχαμε δει μελανιές;»

Η αδελφή του Μπάμπη Λαζαρίδη επιτέθηκε σήμερα στην Αγγελική Ηλιάδη, σε συνέχεια των καταγελιών της τραγουδίστριας κατά του νεκρού πρώην άντρα της, για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση.

Είπε συγκεκριμένα στο MEGA «Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ, γιατί μετά από 17 χρόνια βγαίνει να προσβάλλει τη μνήμη του αδερφού μου, που την είχε στα ώπα ώπα. Τα CD της αγόραζε για να μην πέσει το CD να βγει πρώτη, να τα αγοράσει για να πάρει κάτι, τα ρούχα της τα πανάκριβα, πρώτο όνομα, αφίσες πανάκριβες.

Να βγει να πει κάτι για τον Μπάμπη που την έφτασε στο σημείο που ήταν. Μέχρι και η Καίτη Γκρέυ το παραδέχτηκε αυτό. Να σταματήσει εκεί, εάν βγει αυτή η συνέντευξη με αυτές τις κακοκήθειες, εγώ θα προβώ σε μήνυσηγια προσβολή νεκρού».

Αδελφή Λαζαρίδη: «Αν την χτυπούσε δεν θα είχε μελανιές;»

«Γιατί δεν είναι ζωντανός ο αδερφός μου να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και αυτά είναι ψεύδη, αν τη χτυπούσε όταν πήγαινε από κανάλι σε κανάλι, δεν θα βλέπατε έναν μώλωπα; Δεν ντρέπεται με αυτό που κάνει; Πρώτη φορά το ακοώ αυτό το πράγμα. Αν ήταν χτυπημένη δεν θα είχε μία μελανιά;

Αυτό που είναι σήμερα το χρωστάει σε εκείνον. Κρίμα να κατηγορεί τον αδερό μου και να έχει ένα παιδί από αυτόν, και να ακούει αυτά τα πράγματα ο ίδιος ο γιος της. Έπιασαν έναν νεκρό στο στόμα τους για να ανεβάσουν διαφημιστικά τα κασέ τους».