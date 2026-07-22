«Άφησες θησαυρούς»: Το «αντίο» της Χάρις Αλεξίου στη Μαίρη Λίντα που συγκινεί

Απέραντη θλίψη και συγκίνηση έχει σκορπίσει στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου της εμβληματικής Μαίρης Λίντα. Πλήθος Ελλήνων καλλιτεχνών σπεύδουν να την αποχαιρετήσουν δημόσια μέσα από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media, εξαίροντας τόσο το απαράμιλλο ήθος όσο και την ανεκτίμητη μουσική παρακαταθήκη που αφήνει πίσω της.

Ανάμεσα στα δεκάδες μηνύματα αγάπης και σεβασμού, ξεχώρισε η ανάρτηση της Χαρούλας Αλεξίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια θέλησε να πει το δικό της σπαρακτικό «αντίο» μέσα από ένα story στο Instagram την Τετάρτη 22 Ιουλίου, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της μεγάλης τραγουδίστριας.

Στη συγκινητική της αφιέρωση, η Χάρις Αλεξίου χαρακτήρισε τη Μαίρη Λίντα ως «αηδόνι», υπογραμμίζοντας πως υπηρέτησε τη μεγάλη της αγάπη, το τραγούδι, μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής της.

Χαρακτηριστικά, η Χαρούλα Αλεξίου έγραψε στην ανάρτησή της:

«Σώπασες αηδόνι μας. Μέχρι το τέλος σου κελαηδούσες. Στο καλό να πας, στην ανάπαυσή σου. Μας άφησες θησαυρούς Μαίρη Λίντα»

Το «αντίο» στην Μαίρη Λίντα | Instagram / @harris_alexioy_official