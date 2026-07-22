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Μαίρη Λίντα: Η τελευταία επιθυμία της - Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της

Ποια ήταν η τελευταία επιθυμία της Μαίρης Λίντα, η οποία πέθανε σήμερα (22/7) τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών. Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της.

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Μαίρη Λίντα
Μαίρη Λίντα | NDPPHOTO / NDP PHOTO
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Η Μαίρη Λίντα έφυγε από τη ζωή σήμερα (22/7) στις 5 τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών, με τον θάνατό της να προκαλεί συγκίνηση αφού ήταν μία από τις πλέον αγαπημένες ερμηνεύτριες με μεγάλες επιτυχίες στην πολύχρονη καριέρα της.

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Σύμφωνα με την εκπομπή «Αταίριαστοι», η Μαίρη Λίντα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και η τελευταία της επιθυμία ήταν η εξόδιος ακολουθία να πραγματοποιηθεί στο εκκλησάκι του Γηροκομείου Αθηνών όπου έμενε τα τελευταία χρόνια.

Η κηδεία της Μαίρης Λίντα θα πραγματοποιηθεί, όπως ανέφερε η πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ, μεθαύριο Παρασκευή (24/7) και η ταφή της θα γίνει στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

 

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