Αφού έγινε πιλότος και βασιλιάς, τώρα ποδοσφαιριστής: Το βίντεο AI του Τραμπ με τον Ρονάλντο

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σίγουρα το αγαπημένο ψηφιακό εργαλείο του Ντόναλντ Τραμπ. Έχει γίνει πιλότος, βασιλιάς, σούπερ ήρωας ενώ τώρα...ποδοσφαιριστής παρέα με τον Ρονάλντο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος όντως συνυπήρξε με τον κορυφαίο Πορτογάλο ποδοσφαιριστή, στο δείπνο που διοργάνωσε στον Λευκό Οίκο για τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Ωστόσο, προϊόν ΑΙ είναι το βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στην πλατφόρμα Truth Social. Στο ντοκουμέντο φαίνεται να ανταλλάζει πάσες με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο.