Άφρισε ο Λιάγκας με τον Ποτσέπη που «τυλίχτηκε» on air με την ελληνική σημαία: «Κλείστε τον, δεν τον θέλω»

Αν και είχε γίνει viral εννέα χρόνια πριν, η υπόθεση απομάκρυνσης του Τάσου Ποτσέπη από την Αστυνομία, τον έφερε ξανά στο προσκήνιο.

Σήμερα (31/10) φιλοξενήθηκε - τελικά για μόλις δύο λεπτά - από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος τον «έδιωξε» από τον τηλεοπτικό αέρα, μετά από εμφάνιση του στο φακό με ελληνική σημαία.

Συγκεκριμένα όλα ξεκίνησαν όταν ο δικηγόρος του Τάσου Ποτσέπη, κύριος Θεοδωρόπουλος θέλοντας να δείξει ότι είναι άδικο που ολοκληρώθηκε η θητεία του Τάσου Ποτσέπη στη συναριοφυλακή και δεν ανανεώθηκε, συμβολικά τύλιξε τον Τάσο Ποτσέπη με μια ελληνική σημαία λέγοντας: «Είναι ένας πατριώτης».

Τα λόγια του διέκοψε ο Γιώργος Λιάγκας φανερά ενοχλημένος από την αμφίεση με τη σημαία, λέγοντας: «Σας παρακαλώ πολύ τώρα! Μόνο ο κύριος Ποτσέπης έχει το δικαίωμα να φορά την ελληνική σημαία; Εγώ πήγα να αντιμετωπίσω σοβαρά το θέμα και εσείς το γελοιοποιείτε.

Μπορείτε να τη βγάλετε, σας παρακαλώ; Κλείστε τον, δεν τον θέλω! Είναι ένα σοβαρό θέμα, γιατί ένας άνθρωπος δεν βαθμολογήθηκε σωστά, αλλά για να δείξουμε ποιος είναι περισσότερο Έλληνας, όχι σε εμένα αυτά!».