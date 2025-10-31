Μενού

Άφρισε ο Λιάγκας με τον Ποτσέπη που «τυλίχτηκε» on air με την ελληνική σημαία: «Κλείστε τον, δεν τον θέλω»

Ένταση σημειώθηκε στον τηλεοπτικό αέρα ανάμεσα στον Γιώργο Λιάγκα και τον Τάσο Ποτσέπη.

ποτσέπης
Γιώργος Λιάγκας και Τάσος Ποτσέπης | Glomex@Ant1
Αν και είχε γίνει viral εννέα χρόνια πριν, η υπόθεση απομάκρυνσης του Τάσου Ποτσέπη από την Αστυνομία, τον έφερε ξανά στο προσκήνιο. 

Σήμερα (31/10) φιλοξενήθηκε - τελικά για μόλις δύο λεπτά - από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος τον «έδιωξε» από τον τηλεοπτικό αέρα, μετά από εμφάνιση του στο φακό με ελληνική σημαία

Συγκεκριμένα όλα ξεκίνησαν όταν ο δικηγόρος του Τάσου Ποτσέπη, κύριος Θεοδωρόπουλος θέλοντας να δείξει ότι είναι άδικο που ολοκληρώθηκε η θητεία του Τάσου Ποτσέπη στη συναριοφυλακή και δεν ανανεώθηκε, συμβολικά τύλιξε τον Τάσο Ποτσέπη με μια ελληνική σημαία λέγοντας: «Είναι ένας πατριώτης».

Τα λόγια του διέκοψε ο Γιώργος Λιάγκας φανερά ενοχλημένος από την αμφίεση με τη σημαία, λέγοντας: «Σας παρακαλώ πολύ τώρα! Μόνο ο κύριος Ποτσέπης έχει το δικαίωμα να φορά την ελληνική σημαία; Εγώ πήγα να αντιμετωπίσω σοβαρά το θέμα και εσείς το γελοιοποιείτε

Μπορείτε να τη βγάλετε, σας παρακαλώ; Κλείστε τον, δεν τον θέλω! Είναι ένα σοβαρό θέμα, γιατί ένας άνθρωπος δεν βαθμολογήθηκε σωστά, αλλά για να δείξουμε ποιος είναι περισσότερο Έλληνας, όχι σε εμένα αυτά!». 

 

 

