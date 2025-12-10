«Αγκάλιασέ με σφιχτά»: Τα τελευταία λόγια του Όζι Όζμπορν και η μοιραία νύχτα στο σπίτι του

Η Σάρον Όζμπορν αποκάλυψε τα σπαρακτικά, τελευταία λόγια που της είπε ο σύζυγός της, Όζι Όζμπορν και περιέγραψε δυσβάσταχτες λεπτομέρειες της ημέρας που πέθανε.

Μιλώντας στον Πιρς Μόργκαν στην εκπομπή «Uncensored», η 73χρονη μίλησε χωρίς περιστροφές για όσα συνέβησαν.

Ο θρύλος των Black Sabbath, Όζι Όζμπορν, πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια στο σπίτι τους στο Μπάκιγχαμσιρ στις 22 Ιουλίου, μόλις δύο εβδομάδες μετά την αποχαιρετιστήρια συναυλία που είχε δώσει με τα μέλη του συγκροτήματος στο Villa Park του Μπέρμιγχαμ.

Τα τελευταία λόγια του Όζι Όζμπορν στη γυναίκα του

Τώρα, σύμφωνα με τη Sun, στο πρώτο απόσπασμα της συνέντευξης με τον Πιρς αποκαλύπτεται πως τα τελευταία του λόγια προς εκείνη εκείνη τη μέρα ήταν: «Φίλησέ με. Αγκαλιασέ με σφιχτά.»

Η Σάρον είπε πως εκείνη τη μοιραία μέρα εκείνος είχε ξυπνήσει στις 4 π.μ. και μόλις 20 λεπτά αργότερα ήταν νεκρός.

Η ίδια έμεινε να ουρλιάζει όταν τον βρήκε σωριασμένο στο γυμναστήριο του σπιτιού τους· είχε αποφασίσει να κάνει πρωινή προπόνηση παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε εκείνη την περίοδο — μεταξύ των οποίων προηγούμενες μάχες με πνευμονία και σηψαιμία.

«Έπαθε καρδιακή προσβολή. Έτρεξα κάτω και ήταν εκεί, και προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν, και εγώ έλεγα “Μην — απλώς αφήστε τον. Αφήστε τον. Δεν μπορείτε. Έχει φύγει.”

Ήξερα αμέσως ότι είχε φύγει. Προσπαθούσαν ξανά και ξανά, και μετά τον πήραν με ελικόπτερο στο νοσοκομείο και ξαναπροσπάθησαν, αλλά ήταν σαν να έλεγα: “Έχει φύγει. Αφήστε τον.”», περιέγραψε στη συνέντευξη.

Η Σάρον είπε ότι όλη τη νύχτα πριν πάει στο γυμναστήριο σηκωνόταν και κατέβαινε στο μπάνιο, και γύρω στις 4:30 π.μ. της είπε «ξύπνα», ενώ του απάντησε ότι την είχε ήδη ξυπνήσει. Τότε, όπως αποκάλυψε, της είπε: «Φίλησέ με. Αγκαλιασέ με σφιχτά.»

Κατέβηκε έπειτα κάτω για γυμναστική — και μέσα σε 20 λεπτά είχε φύγει.

Στη συζήτηση αποκάλυψε ακόμη ότι ο Όζι γνώριζε πως πλησίαζε στο τέλος της ζωής του και ότι ένας γιατρός τού είχε πει πως, αν έκανε την προγραμματισμένη τελευταία του συναυλία, «δεν θα την άντεχε» — αλλά εκείνος επέμεινε να συνεχίσει.

Τέλος, τόνισε πως δεν πρόκειται ποτέ να ξαναπαντρευτεί μετά την απώλεια, λέγοντας με δάκρυα: «Αυτό ήταν για μένα.»