Αγκάθα Κρίστι: Tο ανεξιχνίαστο μυστήριο της αληθινής ζωής της

Ακριβώς 50 χρόνια μετά τον θάνατό της, τα μυστήρια της φαντασίας της εξακολουθούν να συναρπάζουν και να γίνονται ταινίες ή σειρές στο Netflix.

Agatha Christie
Η Άγκαθα Κρίστι στον Παρθενώνα το καλοκαίρι του 1958 | AP Photos
Αν υπάρχει μια φράση που περιγράφει με ακρίβεια την απολαυστική αίσθηση που προκαλεί το διάβασμα των έργων της Αγκάθα Κρίστι είναι αυτή του Ντίλαν Τόμας: «Η ποίηση δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή. Προτιμώ ένα ζεστό μπάνιο, τρώγοντας σοκολάτες και διαβάζοντας Αγκάθα Κρίστι».

