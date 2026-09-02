Αγνώριστη η Μαντόνα: Η εμφάνιση που θύμισε Πάμελα Άντερσον και ενθουσίασε

Η Μαντόνα μας έχει συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια να αλλάζει λουκ και αυτή τη φορά έκανε το... θαύμα της και έγινε και πάλι αγνώριστη σε ορισμένες φωτογραφίες που πόσταρε στο προφίλ της στο Instagram όπου θυμίζει Πάμελα Άντερσον στα '90s.

Σε άλλες λήψεις πάλι σε κάποιους χρήστες θύμισε και λίγο την αξέχαστη Τίνα Τέρνερ, ενώ στις υπόλοιπες η Μαντόνα είναι ο εαυτός της περισσότερο από ποτέ.

«Ζωγράφισέ με με τη μνήμη σου και όχι με τα μάτια σου…», έγραψε η Μαντόνα στη λεζάντα της ανάρτησης, χωρίς να προδώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις φωτογραφίες, οι οποίες ενθουσίασαν τους εκατομμύρια followers της, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Ρίκι Μάρτιν που της σχολίασε «Yessss».

Η Τζούλια Γκάρνερ, η ηθοποιός που είχε επιλεγεί από την ίδια τη Μαντόνα για να την υποδυθεί σε βιογραφική ταινία που θα σκηνοθετούσε η «βασίλισσα της ποπ», αλλά τελικά δεν προχώρησε λόγω διαφωνιών ως προς το ύψος του budget, έγραψε «Wow», ενώ οι φωτιές και οι καρδιές σε μορφή emoji έπεσαν «βροχή».

Μαντόνα | @Madonna - Instagram

Μαντόνα | @Madonna - Instagram

Μαντόνα | @Madonna - Instagram

Μαντόνα | @Madonna - Instagram

Μαντόνα | @Madonna - Instagram

Μαντόνα | @Madonna - Instagram

Η νέα εμφάνιση της Μαντόνα έρχεται δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα φετινά MTV Video Music Awards, όπου είναι υποψήφια σε 11 κατηγορίες, ξεπερνώντας την Τέιλορ Σουίφτ που μετράει 9 υποψηφιότητες.

Να θυμίσουμε ότι σε όλη την καριέρα της η Μαντόνα έχει κερδίσει συνολικά 19 VMAs. Για να καταρρίψει το ρεκόρ της Σουίφτ, η οποία έχει κερδίσει συνολικά 30 VMAs, θα πρέπει να τα κερδίσει όλα φέτος, άρα μένει να δούμε τι θα συμβεί.

Το σίγουρο είναι ότι στο παρελθόν η Μαντόνα έχει πραγματοποιήσει αξέχαστες εμφανίσεις στα MTV VMAs από την πρώτη κιόλας χρονιά της διοργάνωσης το 1984 όταν είχε εμφανιστεί μέσα από μια τεράστια γαμήλια τούρτα, φορώντας νυφικό και τραγουδώντας το «Like a Virgin».

Το 1990 είχε γράψει ιστορία τραγουδώντας και χορεύοντας το Vogue με την εμφάνισή της να είναι εμπνευσμένη από την εποχή της Μαρίας Αντουανέτας, ενώ το 2003 εμφανίστηκε μαζί με τις Μπρίτνεϊ Σπίαρς και Κριστίνα Αγκιλέρα, με τις οποίες αντάλλαξε ένα φιλί στο στόμα, κάνοντας όλο τον κόσμο να παραμιλάει.