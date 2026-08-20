Όταν η Πάμελα Άντερσον δέχτηκε αγωγή 5 εκ. δολαρίων επειδή αρνήθηκε να πρωταγωνιστήσει σε ερωτικό θρίλερ

Τη δεκαετία του 1990, η Πάμελα Άντερσον βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας της, κι αν ήσουν σκηνοθέτης και ήθελες να γυρίσεις ερωτικό θρίλερ, σίγουρα το όνομά της βρισκόταν πρώτο στη λίστα για τον γυναικείο πρωταγωνιστικό ρόλο.
Το θέμα είναι πως η ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε ερωτικό θρίλερ εκείνη την εποχή, επομένως όσο κι αν κάποιος σκηνοθέτης ή παραγωγός ήθελε την προσλάβει, ήταν απίθανο να πει το πολυπόθητο «ναι».
- Καύσωνας προ των πυλών: Έρχονται 40άρια και επικίνδυνο «κοκτέιλ» - Ποια θεωρείται η δύσκολη ημέρα
- «Δεν γ@μιομαστε λέω γω;» Το κομμένο ρεπορτάζ του Μάνου Τσαγκαράκη από τα '90s
- Όταν η Αθήνα έμεινε χωρίς νερό για 20 μέρες
- «Να σου ρίξει κι άλλο βιτριόλι, καλά σου έκανε» – Η Ιωάννα Παλιοσπύρου απαντά στο φρικτό μήνυμα που δέχτηκε στα social
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.