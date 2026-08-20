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Όταν η Πάμελα Άντερσον δέχτηκε αγωγή 5 εκ. δολαρίων επειδή αρνήθηκε να πρωταγωνιστήσει σε ερωτικό θρίλερ

Μπορεί η Πάμελα Άντερσον να δέχτηκε αγωγή για την πράξη της, ωστόσο την ίδια χρονιά πρωταγωνίστησε σε άλλο ερωτικο θρίλερ.

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Shutterstock
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Τη δεκαετία του 1990, η Πάμελα Άντερσον βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας της, κι αν ήσουν σκηνοθέτης και ήθελες να γυρίσεις ερωτικό θρίλερ, σίγουρα το όνομά της βρισκόταν πρώτο στη λίστα για τον γυναικείο πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το θέμα είναι πως η ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε ερωτικό θρίλερ εκείνη την εποχή, επομένως όσο κι αν κάποιος σκηνοθέτης ή παραγωγός ήθελε την προσλάβει, ήταν απίθανο να πει το πολυπόθητο «ναι».

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