Όταν η Πάμελα Άντερσον δέχτηκε αγωγή 5 εκ. δολαρίων επειδή αρνήθηκε να πρωταγωνιστήσει σε ερωτικό θρίλερ

Τη δεκαετία του 1990, η Πάμελα Άντερσον βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας της, κι αν ήσουν σκηνοθέτης και ήθελες να γυρίσεις ερωτικό θρίλερ, σίγουρα το όνομά της βρισκόταν πρώτο στη λίστα για τον γυναικείο πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το θέμα είναι πως η ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε ερωτικό θρίλερ εκείνη την εποχή, επομένως όσο κι αν κάποιος σκηνοθέτης ή παραγωγός ήθελε την προσλάβει, ήταν απίθανο να πει το πολυπόθητο «ναι».