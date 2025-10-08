Αγνώριστος ο Τιμοτέ Σαλαμέ: Ξύρισε το κεφάλι του για τις ανάγκες της νέας ταινίας με τη Γκουίνεθ Πάλτροου

Ο Τίμοτε Σαλαμέ πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία «Marty Supreme», έχοντας στο πλευρό του την Γκουίνεθ Πάλτροου. Οι δύο ηθοποιοί ένωσαν τις δυνάμεις τους με το υπόλοιπο cast, και μετά από μια σκληρή δουλειά που διήρκησε μήνες, είναι πλέον έτοιμοι να παρουσιάσουν στο κοινό την ταινία τους.
Η επίσημη πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου ο Τιμοτέ Σαλαμέ παρευρέθηκε συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, Κάιλι Τζένερ. Το ζευγάρι μπορεί να πέρασε ένα μεγάλο διάστημα χωριστά χωριστά λόγω των γυρισμάτων του ηθοποιού, όμως παραμένει μαζί.
