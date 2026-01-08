Αγωνία για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη: Στο νοσοκομείο εδώ και ημέρες λόγω αδιαθεσίας

Η πασίγνωστη ηθοποιός, Ζωζώ Σαπουντζάκη, βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο έπειτα από αδιαθεσία που αισθάνθηκε. Νοσηλεύτηκε μάλιστα για να την υποβάλλουν στις απαραίτητες εξετάσεις, όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1.

Όλα άρχισαν την περασμένη Κυριακή (04/01), όταν ο δείκτης του οξυγόνου της υποχώρησε και ο προσωπικός της γιατρός τη συμβούλευσε να πάει στο νοσοκομείο για να βεβαιωθεί πως ήταν όλα εντάξει.

Στενή της φίλη και συνεργάτιδα μίλησε για την κατάσταση της υγείας της, λέγοντας πως τις επόμενες ημέρες θα επιστρέψει στο σπίτι της.

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Όλα καλά για την 92χρονη ηθοποιό

Η κυρία Σταυρίνα Ευστρατιάδου είπε ότι η «κυρία Σαπουντζάκη είναι πολύ καλά. Την Κυριακή το βράδυ, ήμασταν με φίλους στο σπίτι και ένιωσε μία αδιαθεσία.

Είδα ότι έπεσε λίγο το οξυγόνο, γύρω στο 82. Μίλησα με τον γιατρό της και μου είπε προληπτικά να την πάω στο νοσοκομείο.

Πήγαμε στο νοσοκομείο και την κράτησαν για τις εξετάσεις που έπρεπε να κάνουν. Είναι πολύ καλά. Παρασκευή – Σάββατο θα γυρίσει στο σπίτι της. Οι γιατροί είπαν ότι η Ζωζώ, όπως λέει και το όνομά της, ζει δύο φορές και είναι μια χαρά.

Βγαίνω στην εκπομπή για να διαψεύσω κάποιες εφημερίδες που συσχέτισαν το πρόβλημα υγείας της με το εγκεφαλικό που πέρασε πριν από 2 χρόνια», αποκαλύπτοντας παράλληλα πως η διάθεση της Ζωζώς Σαπουντζάκη είναι στα ύψη και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.