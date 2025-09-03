Μενού

Άγρια κόντρα του Τζακ Όζμπορν με τον Ρότζερ Γουότερς: «Ο πατέρας μου πάντα έλεγε πως είσαι καθίκι»

Ο Ρότζερ Γουότερς αντέδρασε που τα μέλη των Black Sabbath και ο Όζι Όζμπορν, δεν τοποθετούνταν πολιτικά.

roger waters
Roger Waters | Shutterstock
Την έντονη αντίδραση του Τζακ Όζμπορν (Jack Osbourne) προκάλεσαν δηλώσεις του frontman των Pink Floyd, Ρότζερ Γουότερς (Roger Waters) για τον Όζι Όζμπορν (Ozzy Osbourne), με τον πρώτο να χαρακτηρίζει τον δεύτερο «καθίκι».

«Χέι Ρότζερ Γουότερ, άντε γ... Πόσο αξιολύπητος και εκτός πραγματικότητας έχεις καταλήξει. Ο μόνος τρόπος για να τραβήξεις την προσοχή αυτές τις ημέρες, είναι ξερνώντας ανοησίες στον Τύπο. Ο πατέρας μου πάντα πίστευε πως ήσουν καθίκι, ευχαριστώ που απέδειξες ότι είχε δίκιο» έγραψε ο γιος του Όζι Όζμπορν, βάζοντας παράλληλα ένα «emoji» με τη φάτσα κλόουν.

Ρότζερ Γουότερς: Τι είπε για τον Όζι Όζμπορν

Η έντονη αντίδραση του Τζακ Όζμπορν ήρθε μετά από συνέντευξη που παραχώρησε ο γνωστός ροκ καλλιτέχνης, που μεταξύ άλλων στάθηκε στον «ανταγωνισμό» της εποχής με τους Black Sabbath και στις καταχρήσεις του Όζι.

«Δεν με νοιάζουν οι μουσικές και δημόσιες συνήθειές του. Ο Όζι Όσμπορν, που μόλις πέθανε, ας είναι ευλογημένος, στην... όποια κατάσταση κι αν βρισκόταν σε όλη του τη ζωή» είπε, μεταξύ άλλων, ο Ρότζερ Γουότερς.

«Δεν θα το μάθουμε ποτέ, δεν το μάθαμε, ξέρεις; Αν και ήταν παντού στην τηλεόραση για εκατοντάδες χρόνια με την ηλιθιότητά του και τις ανοησίες του» είπε ο Γουότερς προσβάλλοντας τον θρυλικό καλλιτέχνη.

Επανέλαβε ότι δεν τον ένοιαζε τι έκαναν οι Black Sabbath, ενώ στάθηκε στο συμβάν που ο Όζι Όζμπορν δάγκωσε το κεφάλι νυχτερίδας αναφέροντας: «Αυτό ήταν ακόμη χειρότερο».

Με πληροφορίες από Independent

