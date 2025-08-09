Μενού

Το AI τελειώνει τα situationship: Γιατί πολλοί κάνουν «σχέση» με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ειδικός εξηγεί γιατί αρκετοί άνθρωποι επιλέγουν το AI ως «σχέση».

Reader symbol
Newsroom
Καρδιά από AI
Καρδιά από AI | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Όσο κυλάει ο χρόνος τόσο εντονότερη γίνεται η παρουσία του AI στις ζωές μας. Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, αφού βρίσκεται πάντοτε μπροστά μας.

Από τη δουλειά, την κοινωνική ζωή και τα προβλήματα ψυχικής υγείας μέχρι τις προσωπικές σχέσεις, η τεχνητή νοημοσύνη έχει βρει χώρο να αναπτυχθεί και συνεχώς κερδίζει όλο και μεγαλύτερο έδαφος στη ζωή μας.

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε απευθυνθεί στο ChatGPT για ποικίλου περιεχομένου θέματα - από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα ζητήματα που μπορεί να μας απασχολήσουν μέσα σε μια ημέρα.

Πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν πως, πλέον, μια μερίδα των ανθρώπων στρέφεται στην τεχνητή νοημοσύνη για να καλύψει την ανάγκη για συντροφικότητα, γεγονός που επιβεβαιώνει πως ο όρος «σχέση» αποκτά άλλη μορφή.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

LIFESTYLE