Το AI τελειώνει τα situationship: Γιατί πολλοί κάνουν «σχέση» με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Όσο κυλάει ο χρόνος τόσο εντονότερη γίνεται η παρουσία του AI στις ζωές μας. Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, αφού βρίσκεται πάντοτε μπροστά μας.

Από τη δουλειά, την κοινωνική ζωή και τα προβλήματα ψυχικής υγείας μέχρι τις προσωπικές σχέσεις, η τεχνητή νοημοσύνη έχει βρει χώρο να αναπτυχθεί και συνεχώς κερδίζει όλο και μεγαλύτερο έδαφος στη ζωή μας.

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε απευθυνθεί στο ChatGPT για ποικίλου περιεχομένου θέματα - από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα ζητήματα που μπορεί να μας απασχολήσουν μέσα σε μια ημέρα.

Πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν πως, πλέον, μια μερίδα των ανθρώπων στρέφεται στην τεχνητή νοημοσύνη για να καλύψει την ανάγκη για συντροφικότητα, γεγονός που επιβεβαιώνει πως ο όρος «σχέση» αποκτά άλλη μορφή.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr.