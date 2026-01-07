Αιχμηρός ο Τσαλίκης: «Είχαν πέσει να φάνε τον Παπαδάκη - Πιστεύω έφυγε από στεναχώρια»

Με μια αιχμηρή ανάρτηση ο Γιώργος Τσαλίκης λίγες μέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη τον οποίο γνώριζε προσωπικά κάνει λόγο για υποκριτικές συμπεριφορές εκ μέρους κάποιων που την τελευταία χρονιά του δημοσιογράφου στο «Καλημέρα Ελλάδα» είχαν πέσει «να τον φάνε» για τα νούμερα και τώρα λένε ύμνους.

«Είναι η δεύτερη φορά που το ζω αυτό που θα σας πω τώρα… Η πρώτη ήταν με τον Παντελή Παντελίδη. Με τον Παντελή είχαμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Τον είχα υπερασπιστεί άπειρες φορές σε συναδέλφους, σε δημοσιογράφους που τον βρίζανε σε μένα και μετά κλαίγανε όταν έφυγε και έκαναν βαρύγδουπες δηλώσεις.

Το ίδιο και με τον Γιώργο Παπαδάκη. Μετά από 34 χρόνια προσφοράς, πέρυσι που τα νούμερα δεν ήταν καλά, είχαν πέσει πάνω του σαν τα κοράκια να τον φάνε. Και όταν έκανα δηλώσεις πέρυσι για τον Γιώργο, δεν τις έπαιξε ποτέ καμία εκπομπή και κανένας αρχισυντάκτης» ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Τσαλίκης.

Τι ανέφερε τότε ο Γιώργος Τσαλίκης

Ο τραγουδιστής παρέθεσε βίντεο από τα όσα έλεγε όταν ο Γιώργος Παπαδάκης αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό. «Με δάκρυα στα μάτια ο Γιώργος Παπαδάκης αποχαιρέτησε μετά από πάρα πολλά χρόνια το κοινό του. Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ στο ξεκίνημά μου. Και μου έδειξε αγάπη. Έχουμε περάσει και κάποιες στιγμές… έτυχε, οικογενειακές μαζί.

Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι, τους τελευταίους μήνες έχω μιλήσει δυο-τρεις φορές σε κάμερες που με έχουν σταματήσει και έχω κάνει κάποιες, ας πούμε δηλώσεις, έχω πει κάποιες σκέψεις μου. Έχω μιλήσει για τον Γιώργο. Δεν τα έχουν παίξει ούτε μία φορά. Είναι σαφές ότι το σύστημα ήθελε πλέον τον Γιώργο Παπαδάκη εκτός. Δεν έχει σημασία.

Εμείς τον αγαπάμε πάντα. Τον σεβόμαστε πάντα. Και είμαι σίγουρος ότι το “ουδείς αναντικατάστατος”, ξέρει ο λαός γιατί το λέει, αλλά σε μερικές περιπτώσεις, είναι δύσκολο κάποιοι άνθρωποι να αντικατασταθούν. Όχι ακατόρθωτο, αλλά δύσκολο. Με το ήθος που επικρατεί στην ελληνική τηλεόραση; Έως πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, καλή ξεκούραση Γιώργο. Σ’ αγαπάμε όλοι».

Ο Γιώργος Τσαλίκης συνέχισε γράφοντας: «Και το πιστεύω ακράδαντα ότι στεναχωρήθηκε πάρα πολύ με αυτή τη συμπεριφορά. Το πιστεύω πάρα πολύ, ότι αυτός ο άνθρωπος “έφυγε” από στεναχώρια.

Ναι, καταλαβαίνω για το κάπνισμα κι όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι “έσκασε” ο άνθρωπος. Από όλους αυτούς που σήμερα λένε ύμνους.

Πρέπει την αξία να τους αποδίδουμε τα δέοντα και όσο ζούνε. Όχι μόλις φύγουν απ’ τη ζωή. Σε όλες τις στιγμές της ζωής τους. Όταν είναι εν ζωή. Και στα πάνω τους και στα κάτω τους. Δεν γίνεται συνέχεια να είμαστε στα στα πάνω μας, αλλά η αξία μας δεν χάνεται. Να υπάρχει σεβασμός. Αυτά έχω να πω. Καλή συνέχεια».

Την ανάρτησή του φάνηκε να επικροτεί ο Σάββας Πούμπουρας ο οποίος σχολίασε: «Thats TV. Ξεβράκωνε τους αβέρτα».

Το σχόλιο του Σάββα Πούμπουρα στην ανάρτηση του Γιώργου Τσαλίκη | Instagram