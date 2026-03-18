Άκης Δείξιμος για Κώστα Δόξα: «Αδικήθηκε! Είναι πιο εύκολο ο άνδρας να δικαστεί αυστηρά»

Το Τριμελές Πλημελοδικείο Θεσσαλονίκης, τον περασμένο μήνα, έκρινε ένοχο τον Κώστα Δόξα καταδικάζοντάς τον με ποινή τριών ετών και εκτιτέους τους 4 μήνες για ενδοοικογενειακή βία με θύμα την πρώην σύζυγό του, Μαρία Δεληθανάση.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο αδερφός του, Άκης Δείξιμος στην εκπομπή «Buongiorno», υποστήριξε ότι πρόκειται για μια άδικη απόφαση.

Συγκεκριμένα, ο Άκης Δείξιμος είπε: «Θα τολμήσω να πω ότι είναι αρκετά πιο εύκολο σε μια διαμάχη ενός ζευγαριού, ο "δυνατός" ο άνδρας να δικαστεί ίσως λίγο πιο αυστηρά. Το πιστεύω, γιατί θεωρώ ότι συνέβη και στον αδελφό μου. Εγώ το ξέρω ότι αδικήθηκε από τη δικαστική απόφαση. Το ξέρω ξεκάθαρα ότι αδικήθηκε από τη δικαστική απόφαση.

Εύχομαι να υπάρξει κάποια στιγμή, για το καλό του παιδιού μια εξομάλυνση στη σχέση του ζευγαριού. Όσο όμως δυστυχώς από την άλλη πλευρά υπάρχει πόλεμος, δεν μπορεί παρά να αμυνθεί.

Γνωρίζω την ψυχολογία του και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Έχει ξαναβρεθεί σε αυτή την κατάσταση, άλλη μια φορά πριν πέντε χρόνια. Όταν επί της ουσίας καταδικάστηκε μέσα σε όλο αυτό το κύμα του MeToo από τον κόσμο».

Παράλληλα επισήμανε πως αυτή η υπόθεση έχει επηρεάσει όλη την οικογένειά τους: «Οικογενειακώς είχαμε όλοι επιθέσεις. Δεχόμασταν επιθέσεις ακόμα και στο προφίλ της μητέρας μου».