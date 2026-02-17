Akylas: «Αν δεν πήγαινα εγώ στη Eurovision, θα ήθελα να πάει η Marseaux»

Ο Akylas, ο μεγάλος νικητής του Εθνικού Τελικού και εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision 2026 στη Βιέννη, μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» για τη νίκη του, τη στήριξη του κόσμου και τα σχέδιά του για τη σκηνή της διοργάνωσης.

«Είμαι ευγνώμων για τον κόσμο που με στήριξε», δήλωσε αρχικά στην κάμερα της εκπομπής.

Στη συνέχεια, ο Akylas αποκάλυψε: «Το πιο συγκινητικό μήνυμα που έχω λάβει είναι από παιδιά που μου λένε πως αγάπησαν τον εαυτό τους. Δεν περίμενα αυτή τη στήριξη από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες γιατί ήταν ένας διαγωνισμός. Αν δεν πήγαινα εγώ στη Eurovision, θα ήθελα να πάει η Marseaux».

Ο καλλιτέχνης μίλησε και για τις πρώτες στιγμές μετά τη νίκη του: «Με το που πήγα σπίτι μίλησα με τον μπαμπά μου. Κατάλαβα ότι το κοινό ήθελε χειλόφωνο για να δώσω παραπάνω χέρι στη χορογραφία. Θα υπάρξει το χειλόφωνο στη Βιέννη.

Ήταν μαγική στιγμή να βλέπω τη μαμά μου πάνω στη σκηνή. Οι επόμενοι μήνες έχουν πολλή δουλειά και πρόβες».