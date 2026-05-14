Akylas: «Γκρέμισε» το youTube με διπλάσια views από το μεγάλο φαβορί – Έρχεται η κούπα;

Ο Akylas δεν πήγε απλά στη Eurovision 2026, πήγε για να την κάνει δική του! Μέσα σε μόλις 24 ώρες από τον Πρώτο Ημιτελικό, το «Ferto» εκτοξεύτηκε πάνω από τις 1.218.000 προβολές, αφήνοντας την Ευρώπη με το στόμα ανοιχτό.
Η Φινλανδία, που θεωρείται το «βαρύ»φαβορί της χρονιάς, έχει σχεδόν τα μισά views από την ελληνική συμμετοχή. Ο Akylas πανηγύρισε το ρεκόρ στο Instagram, στέλνοντας την αγάπη του στους fans που τον έφεραν στην κορυφή των trends.
Η πρόβλεψή μας: Αν οι προβολές φέρνουν βαθμούς, τότε το 2027 θα καθαρίζουμε το ΟΑΚΑ.
