Akylas: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του - «Δεν μπορώ να μιλήσω και να φάω»

Στο σπίτι παραμένει ο Akylas λόγω της οξείας αμυγδαλίτιδας που απέκτησε κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στη Φινλανδία, που τον κράτησε μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, λίγες μόλις εβδομάδες πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision 2026.

Ο τραγουδιστής, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, ταξίδεψε πρόσφατα στη Φινλανδία στο πλαίσιο της προώθησης της ελληνικής συμμετοχής. Ωστόσο, κατά την επιστροφή του ενημέρωσε πως είναι αδιάθετος και πως έχει οξεία αμυγδαλίτιδα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν του επιτρέπει ακόμα να επανέλθει ενώ βρίσκεται στο σπίτι, ακολουθώντας αγωγή και ξεκούραση.

Τα συμπτώματα που αντιμετώπισε ήταν ιδιαίτερα έντονα και επηρέασαν κατά πολύ την καθημερινότητά του, γεγονός που εξηγεί και την αποχή του από κάθε δραστηριότητα.

Το μήνυμα του Akyla στο TikTok

Ο ίδιος θέλησε να επικοινωνήσει με το κοινό του μέσα από ένα βίντεο στο TikTok, όπου ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας του, αλλά και ευχαρίστησε για τη στήριξη που δέχεται.

«Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τα μηνύματά σας! Περνάω μια οξεία αμυγδαλίτιδα που με εμπόδιζε να μιλήσω, να φάω, ακόμα και να πιω νερό», ανέφερε.

@akylas__ 👾🇬🇧Thank you so much for all your messages! I’ve been going through acute tonsillitis, which made it hard for me to speak, eat, and even drink water. Today I woke up feeling a bit better, and I truly wanted to say a big thank you again. You sent me so many messages and drawings, and it honestly made me smile. You’re here for me in both the good and the difficult moments, and I love you for that! 👾🇬🇷 Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τα μηνύματά σας! Περνάω μια οξεία αμυγδαλίτιδα που με εμπόδιζε να μιλήσω, να φάω, ακόμα και να πιω νερό. Σήμερα ξύπνησα κάπως καλύτερα και πραγματικά ήθελα να πω ξανά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μου στείλατε τόσα μηνύματα και ζωγραφιές, και αυτό με έκανε να χαμογελάω. Είστε εδώ και στα εύκολα και στα δύσκολα, και σας αγαπώ γι’ αυτό! 👾🧡👾🧡🥹🧡👾🧡👾 ♬ original sound - Akylas

Παρά τη δυσκολία των προηγούμενων ημερών, μοιράστηκε και μια πιο αισιόδοξη εικόνα: «Σήμερα ξύπνησα κάπως καλύτερα και πραγματικά ήθελα να πω ξανά ένα μεγάλο ευχαριστώ».

«Μου στείλατε τόσα μηνύματα και ζωγραφιές και αυτό με έκανε να χαμογελάω. Είστε εδώ και στα εύκολα και στα δύσκολα και σας αγαπώ γι’ αυτό», πρόσθεσε.