Αλέξανδρα Νίκα: Εξιτήριο από το μαιευτήριο χέρι χέρι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Εξιτήριο από το μαιευτήριο πήρε την Πέμπτη 11 Ιουνίου η Αλεξάνδρα Νίκα έχοντας στο πλευρό της τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Το ζευγάρι υποδέχτηκε το δεύτερο παιδί τους την περασμένη Δευτέρα στις 16:00 και πλέον περνούν τις πρώτες τους οικογενειακές στιγμές στο σπίτι.

Η κόρη τους ήρθε στη ζωή με φυσιολογικό τοκετό και γεννήθηκε 2.600 γρ. και ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρισκόταν μαζί με τη σύζυγο του καθόλη τη διάρκειά του.

«Ήμουν λίγο πιο προετοιμασμένη αυτή φορά γιατί το έχω ξαναπεράσει. Αλλά εντάξει, είχαμε τον εξαιρετικό μας γιατρό μαζί και πήγαν όλα ομαλά. Είχα άγχος όπως όλες οι μαμάδες, αλλά πήγαν όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Είμαι πολύ συγκινημένη και ευτυχισμένη που έχουν και τα δυο παιδιά μας υγεία… Ο Κωνσταντίνος ήταν δίπλα μου… Έχουμε πει κάτι στον γιο μας για τη μικρή, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα τι καταλαβαίνει. Θα δούμε πώς θα πάει…

Είμαι με τρεις ώρες ύπνο, αλλά είμαι τόσο ευτυχισμένη που δεν έχει σημασία αυτό. Νομίζω ότι η μικρή μοιάζει και στους δυο. Ήθελα πάντα να γίνω μανούλα… Ο Κωνσταντίνος είπε στη μαμά μου ότι θα πάρει το όνομά της η μικρή και συγκινήθηκε, την πήρε και μέσα από το μαιευτήριο και έκλαιγε… Η κάθε εγκυμοσύνη είναι διαφορετική, νομίζω όμως ότι γενικά θέλει ηρεμία, πίστη και καλή διάθεση» ανέφερε η Αλεξάνδρα Νίκα στις πρώτες της δηλώσεις κατά την έξοδό της από το μαιευτήριο.

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα | NDP

Από τη δική του πλευρά ο Κωνσταντίνος Αργυρός είπε: «Δεν υπάρχει πιο όμορφο συναίσθημα. Ήμουν μέσα σε όλη τη διάρκεια του τοκετού. Δε γινόταν να το χάσω αυτό. Είμαι πολύ περήφανος… Περιμένουμε και εμείς να δούμε πως ο γιος μας θα υποδεχτεί την αδερφή του στο σπίτι… Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακόμα σε ποιόν μοιάζει η μικρή. Κι εγώ και η Αλεξάνδρα είμαστε από οικογένειες με τρία παιδιά, αλλά ό,τι θέλει ο Θεός, αυτό δεν μπορείς να το προγραμματίσεις».