Αλεξάνδρα Νίκα: Η selfie με Κίμπερλι Γκιλφοϊλ - Σήλια Κριθαριώτη και το φιλί στο στόμα με τον Αργυρό

Μία selfie ανέβασε η Αλεξάνδρα Νίκα σε story στο προφίλ της στο Instagram, στην οποία ποζάρει η ίδια μαζί με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και τη σχεδιάστρια μόδας, Σήλια Κριθαριώτη.

«Μαζί με τις υπέροχες κυρίες μου», έγραψε η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού στη λεζάντα του story, το οποίο αναδημοσίευσαν τόσο η Αμερικανίδα πρέσβης όσο και η σχεδιάστρια μόδας.

Αλεξάνδρα Νίκα - Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Σήλια Κριθαριώτη | @alexandra.nika - Instagram

Να σημειωθεί ότι σε άλλο insta story η Αλεξάνδρα Νίκα έκανε repost ένα βίντεο - από story της Σήλιας Κριθαριώτη - όπου τη βλέπουμε να ανταλλάσσει ένα φιλί στο στόμα με τον σύζυγό της και γνωστό τραγουδιστή, Κωνσταντίνο Αργυρό.