Αλεξάνδρα Νίκα: Η selfie με Κίμπερλι Γκιλφοϊλ - Σήλια Κριθαριώτη και το φιλί στο στόμα με τον Αργυρό

Μία selfie ανέβασε η Αλεξάνδρα Νίκα σε story στο προφίλ της στο Instagram, στην οποία ποζάρει η ίδια μαζί με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και τη σχεδιάστρια μόδας, Σήλια Κριθαριώτη.
«Μαζί με τις υπέροχες κυρίες μου», έγραψε η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού στη λεζάντα του story, το οποίο αναδημοσίευσαν τόσο η Αμερικανίδα πρέσβης όσο και η σχεδιάστρια μόδας.
Να σημειωθεί ότι σε άλλο insta story η Αλεξάνδρα Νίκα έκανε repost ένα βίντεο - από story της Σήλιας Κριθαριώτη - όπου τη βλέπουμε να ανταλλάσσει ένα φιλί στο στόμα με τον σύζυγό της και γνωστό τραγουδιστή, Κωνσταντίνο Αργυρό.
- Τα άγνωστα «Ίμια»: Η πρώτη ελληνοτουρκική σύρραξη μετά την Κύπρο με τον Ζήση Καραγώγο να πέφτει νεκρός
- Γιατροί λένε τι θα συμβεί στο σώμα σου αν κόψεις τον αυνανισμό για έναν μήνα
- Ο μεγαλύτερος αρσενικός λευκός καρχαρίας όλων των εποχών εμφανίστηκε ξανά
- Από ποια κόμματα παίρνει ψηφοφόρους ο Τσίπρας, και πόσους - Τα στελέχη που θα πάρει μαζί του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.