Μενού

Αλεξάνδρα Νίκα: Η selfie με Κίμπερλι Γκιλφοϊλ - Σήλια Κριθαριώτη και το φιλί στο στόμα με τον Αργυρό

Η selfie της Αλεξάνδρας Νίκα στο Instagram με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και τη Σήλια Κριθαριώτη, αλλά και το φιλί στον Αργυρό.

Reader symbol
Newsroom
Αλεξάνδρα Νίκα - Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Σήλια Κριθαριώτη
Αλεξάνδρα Νίκα - Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Σήλια Κριθαριώτη | @alexandra.nika - Instagram
  • Α-
  • Α+

Μία selfie ανέβασε η Αλεξάνδρα Νίκα σε story στο προφίλ της στο Instagram, στην οποία ποζάρει η ίδια μαζί με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και τη σχεδιάστρια μόδας, Σήλια Κριθαριώτη.

«Μαζί με τις υπέροχες κυρίες μου», έγραψε η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού στη λεζάντα του story, το οποίο αναδημοσίευσαν τόσο η Αμερικανίδα πρέσβης όσο και η σχεδιάστρια μόδας.

Αλεξάνδρα Νίκα - Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Σήλια Κριθαριώτη
Αλεξάνδρα Νίκα - Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Σήλια Κριθαριώτη | @alexandra.nika - Instagram

Να σημειωθεί ότι σε άλλο insta story η Αλεξάνδρα Νίκα έκανε repost ένα βίντεο - από story της Σήλιας Κριθαριώτη - όπου τη βλέπουμε να ανταλλάσσει ένα φιλί στο στόμα με τον σύζυγό της και γνωστό τραγουδιστή, Κωνσταντίνο Αργυρό.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE